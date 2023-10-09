На время княжения этого князя приходится расцвет этого древнего русского города…

29 сентября 2023 года в Угличском Кремле состоялась торжественная церемония открытия памятника угличскому князю Андрею Васильевичу Большому, сообщает пресс-служба Переславской епархии.

Идея установки памятника князю Андрею Васильевичу Большому появилась ещё в 90-х годах прошлого столетия, но лишь в 2023 году, благодаря проекту «Крепость которой нет, возвращение реки городу», был проведён конкурс на лучший памятник, и на средства национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» скульптура была изготовлена.

Авторы проекта — скульпторы Наталья Захарова и Кирилл Александров из Москвы. Памятник выполнен из белого фибробетона в иконописной традиции.

Торжества сопровождал большой перезвон, который начался с колокольни Спасо-Преображенского собора, и продолжился перезвонами колоколов Богоявленского, Алексеевского и Воскресенского монастырей, а также храма Казанской иконы Божией Матери.

Чин освящения памятника совершил благочинный Угличского района игумен Николай (Шишкин). Затем состоялся концерт заслуженных артистов России Михаила и Андрея Ивановых.

Удельный князь Угличский Андрей Большой — четвёртый сын великого князя Московского Василия II Тёмного. Андрей Васильевич оказал большое влияние на развитие Углича. Время его княжения, продолжавшееся около тридцати лет, стало периодом расцвета древнего русского города. Именно этот князь построил в Угличе первые каменные сооружения — дворцовый ансамбль, в состав которого вошли соборная церковь Преображения Господня, княжеские палаты, жилые покои и хозяйственные помещения.

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