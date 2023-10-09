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Сводка новостей от 9 октября 2023

Митрополит Черкасский Феодосий останется под домашним арестом
Попытки Службы безопасности Украины ужесточить меру пресечения владыке и заключить его в следственный изолятор провалились…

Митрополит Черкасский Феодосий после заседания судаКиево-Святошинский районный суд Киевской области отказал прокуратуре в применении к митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию меры пресечения в виде заключения под стражу. Архиерею продлен домашний арест, сообщает портал «Православная жизнь».

Судебное заседание, на котором решался вопрос о мере пресечения, состоялось 9 октября 2023 года. По его окончании митрополит Феодосий вышел к собравшимся возле здания суда священнослужителям и мирянам, и поблагодарил за поддержку и молитвы.

«Я знаю, многие молились и передавали поддержку из разных уголков нашей Украинской Православной Церкви — сердечно вас благодарю за ваши крепкие, искренние, настоящие молитвы! Мы вместе с вами сегодня, вся Украинская Православная Церковь, в лице её иерархов, священства, монашествующих и мирян отстаиваем великую правду, каноническую правду. Отстаиваем те принципы духовной жизни, которые ценны для нас и важны для нас. Принципы тысячелетнего единства, принципы духовности, принципы Православия.

Я сегодня сердечно вас благодарю, что вы вымолили у Господа, что меня не заключили под стражу. Готов был и под стражей посидеть, если так Богу угодно, но вашими молитвами, слава Богу, остаюсь под домашним арестом.

Да, домашний арест продлён и опасность заключения в СИЗО окончательно не ушла, потому что не исключено, что будет инициирован апелляционный суд. Но, тем не менее, Господь по вашим молитвам и нам, и вам дал этот дар.

Сердечно благодарю вас! Прошу: вы моё недостоинство не оставляйте своей памятью и молитвами. А что от меня будет зависеть сделать, я постараюсь и дальше говорить и свидетельствовать о той правде, за которую мы все с вами стоим. Спаси вас Господи! Всем многая и благая лета", — сказал митрополит Феодосий.

20 февраля 2023 года Служба безопасности Украины сообщила митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию (Снигиреву) о подозрении по ст. 161 УКУ (разжигание межконфессиональной розни), 6 апреля — по ч. 2 и ч. 3 ст. 436−2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). C 12 апреля архиерей находится под круглосуточным домашним арестом. 5 октября 2023 года СБУ вручила митрополиту Феодосию новое подозрение — по ч. 1 ст. 161 УКУ (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно).

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Митрополит Черкасский Феодосий останется под домашним арестом
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