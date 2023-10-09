8 октября 2023 года, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, на братской трапезе по окончании Божественной литургии в Свято-Троицкой Сергиевой лавре Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился со словом к монашествующим, сообщает Патриархия.Ru.

«Пример Свято-Троицкой Сергиевой лавры должен напоминать каждому из нас, как понимали своё служение наши благочестивые предшественники. Они боролись за свою страну, за свой народ, за её единство, а если надо, даже стреляли из пушек. К счастью, нам сейчас не надо из пушек стрелять, но как важно сегодня трудиться ради объединения нашего народа, ради консолидации нашего общества!

Некоторые уходят в тень, считая происходящее в мире не своим делом: мол, я молюсь в келье, и этого достаточно. Но ведь и преподобный Сергий в келье молился, однако, оставаясь старцем, молитвенником, отшельником, занял мужественную гражданскую позицию и благословил на битву святого князя Димитрия Донского. Вот и сегодня, обращаясь ко всем монашествующим, я скажу: конечно, ваша первая и главная задача — молиться. Но молиться по-настоящему! Не так, как мы иногда молимся: отчитали правило, отстояли на службе — и всё. Сегодня надо молиться искренне, сердечно, душу свою полагая. Молиться за Родину, за Церковь нашу, которая проходит через очень непростые жизненные обстоятельства, ведь действительно многие силы воссташа на нас, и внутренние, и внешние.

Сегодня мы все нуждаемся в единстве. Но что такое единство Церкви? Единство Церкви — это единство в молитве. Единство — это когда каждый из вас молится за Патриарха, который сегодня реально нуждается в ваших молитвах; когда каждый из вас молится за Россию, за Президента, за воинство; когда каждый из вас понимает, что у него своё место в этой борьбе за свободу нашего Отечества.

Кто-то скажет: «Ну, я политикой не занимаюсь». А можно себе представить преподобного Сергия, который в ответ на призыв Дмитрия Донского сказал бы, пожав плечами: «Я политикой не занимаюсь, вы там сами с Мамаем разбирайтесь»? Невозможно! Потому что подлинную любовь к Отечеству, к народу нельзя отделить от нашей веры, от нашей христианской ответственности, если хотите, от нашей аскезы. Невозможно, укрывшись в тихой уютной келье, сказать: «Нет-нет, это не для меня — я молюсь». Как бы такие лицемеры не подверглись осуждению Божиему!

Сегодня надо не просто молиться. Сегодня нужно очень крепко молиться, потому что мы проходим через тяжёлые исторические испытания. Патриарх чувствует, как холодные ветры обжигают и Церковь, и народ наш, и Отечество наше. Потому и обращаюсь сегодня к вам с особым словом. Молитесь за Отечество, потому что оно противостоит ныне мировому злу. С нами святые угодники, с нами преподобный Сергий, с нами величайшая традиция Святой Руси, — и мы не можем иначе. И все мы должны молиться, должны воспитывать наш народ в глубокой вере православной, в любви к Отечеству, к преданности традициям наших святых предшественников, среди которых преподобный и богоносный отец наш Сергий, игумен Радонежский, не убоявшийся благословить Дмитрия Донского. Он ведь ясно понимал, что это не только духовное, но и политическое деяние, однако тихий старец не убоялся, благословил и затем молился. А в результате — победа.

Вот так и Церковь наша не должна сегодня бояться, не должна уходить в сторону, не должна молчать. В чём же наше участие в этой вселенской борьбе, если мы толком не молимся? Правило читаем, по четкам молитвы считаем, но о самом главном не молимся — о спасении России. О поддержке тех сил, которые сегодня на переднем рубеже борьбы за свободу нашего Отечества, а значит, и за нашу Церковь. Ведь если не будет свободной России, то и Церкви Русской не будет. Найдутся и те, кто изнутри предаст, и те, кто извне поглотит.

Мое слово, обращенное к вам, окрашено в столь драматические тона, но иначе и быть не может, потому что прошли спокойные, безмятежные времена. Настало время сугубой ответственности Церкви за наш народ и нашу страну. А наша ответственность — в первую очередь в молитве и в помощи тем, кто защищает Отечество наше, в помощи тем, кто пострадал, защищая Отечество. И нужно обязательно найти место приложения не только своей молитвенной силы, но и своего внимания, своей любви. Чтобы не было так, что патриаршие добровольцы ходят по госпиталям, а монахи не ходят. В первую очередь именно монашествующие должны посещать наших раненых! Всегда же было именно так — вспомните дореволюционную Россию. Когда мы вступаем в столь трудный исторический период, мы все должны быть мобилизованы. Архиереи, священники, монашествующие, монахини наши — все! Каждый должен задать себе вопрос: что я делаю сегодня для народа нашего, для Отечества нашего, для свободы нашей Церкви?

И будем наблюдать, как вы откликнулись на слова Патриарха, появились ли монашествующие в больницах, среди раненых воинов. Обращаюсь ко всем монашествующим — если не вы, то кто? Сестры милосердия — кто они были? В первую очередь монахини. Но и к отцам обращаюсь: и в монастырях должна сегодня оказываться реальная помощь тем, кто страдает. Братья, идите в госпитали, не жалейте себя! Себя пожалеете — Родину потеряете, уважение народа потеряете. Спросят: «А вы-то, с длинными бородами, — где вы были?»

Вот мое слово ко всем вам, и надеюсь, оно разлетится по Руси Великой. И призываю всех вас бодрствовать, осознавая историческую ответственность Церкви за судьбу народа и Отечества нашего. Аминь".

Русская линия