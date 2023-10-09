Жестокая атака арабов на Израиль послужила для Тель-Авива поводом к тому, чтобы ковровыми бомбардировками стереть Сектор Газа с лица земли и уничтожить Палестину…

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке арабов из сектора Газа. Бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло палестинского движения объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы», сообщает РИА Новости.

Число погибших жителей Израиля в результате нападения превысило 800, пострадали около 2,5 тысячи человек. Палестинские отряды взяли в плен более сотни израильтян, включая высокопоставленных военных.

По последним данным палестинского Минздрава, количество жертв в секторе Газа — 687 человек, различные ранения получили 3726.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». Премьер Израиля Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и приказал провести широкую мобилизацию. Израильские военные начали зачистку населенных пунктов. Параллельно с этим еврейские ВВС начали своими ковровыми бомбардировками сносить целые кварталы сектора Газа.

В Кремле призвали Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, однако, надежды на то, что данный конфликт удастся остановить, практически нет. Власти Израиля намерены воспользоваться жестоким нападением ХАМАС, в результате которого погибли сотни мирных евреев, чтобы окончательно решить вопрос с Палестиной и стереть с лица земли весь сектор Газа.

На фоне разлетевшихся по миру кадров расстрела арабами мирных евреев, ХАМАСу будет трудно найти сочувствующих в Европе. Даже исламские государства стараются занять в этой ситуации нейтральную позицию, а власти Египта предлагают своё посредничество. Однако, в случае, если евреи пойдут дальше бомбовых ударов и вторгнутся в сектор Газа, всё может измениться. Война может разрастись и затянуться на месяцы, если не на годы.

Это очень плохие новости для нынешних украинских властей. Война на Святой Земле заставила мир напрочь забыть об Украине. Более того, Израиль запросил у США военной поддержки и помощи в поставках вооружения, а потому в Вашингтоне могут сократить военные поставки Киеву и передать технику и боеприпасы евреям. Кроме того, очень скоро может обнаружиться, что ХАМАС использует против Израиля то самое оружие, которое поставлялось Западом Киеву, и было разворовано и продано украинскими чиновниками на чёрном рынке.

Таким образом, жестокие события на Святой Земле могут послужить постепенному умиротворению ситуации на Донбассе. Ведь вести боевые действия против России без поддержки Запада Украина не сможет и вынуждена будет пойти на мирные переговоры. Впрочем, пока это только предположения и не более того.

Русская линия