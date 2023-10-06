Синод Константинопольского Патриархата повторил лживые сообщения о том, что Россия якобы насильно вывезла из Украины тысячи украинских детей…

С 3 по 4 октября 2023 года в Стамбуле прошёл очередной Синод Константинопольского Патриархата, на котором среди прочих вопросов обсуждалась тема мнимого насильственного вывоза украинских детей в Россию.

«Священный Синод выразил надежду, что тысячи детей из Украины, которые были насильственно перемещены в Российскую Федерацию, быстро вернутся на свою родину и в свои дома», — говорится в сообщении профанарского портала «OrthodoxTimes».

Следует указать, что антироссийские и русофобские выпады для Фанара в последние годы — дело вполне привычное и обыденное. Но в данном конкретном случае фанарские архиереи повторили откровенно лживые сообщения украинской пропаганды.

На самом деле речь идёт не о «насильственном вывозе», а об экстренной эвакуации детей и детских домов из зоны боевых действий на Донбассе. Причём украинские власти в свете своей политики прикрытия армии живым щитом мирных жителей об этом не позаботились, а российская армия смогла спасти детей. При этом Киев обвинил Москву в мнимом похищении сирот. Видимо, для команды Зеленского было предпочтительнее, чтобы дети погибли в зоне боевых действий, а не были спасены.

29 июля 2023 года данную тему прокомментировал президент России Владимир Путин:

«Вы знаете эту раздутую на самом деле историю с похищением детей. Мы объясняем просто: никакого похищения не было, была попытка и конкретные действия, направленные на спасение детей, которых вывозили из зоны боевых действий. Ну что же, детские дома оставлять там под ударами артиллерии, что ли? Конечно, детей вывозили».

Тем не менее, на Фанаре делают вид, что ничего об этом не знают.

Русская линия