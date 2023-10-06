В Екатеринбурге в дни пребывания Креста Господня, явленного близ села Годеново, покажут фильм, снятый по поэме поэта Николая Мельникова…

14 октября 2023 года в Актовом зале Духовно-просветительского Центра Екатеринбургской епархии состоится показ фильма «Русский Крест» режиссера Эдуарда Боякова с последующим обсуждение кинокартины, которое проведет руководитель Миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Даниил Рябинин, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Фильм будет представлен в рамках прибытия в уральскую столицу общероссийского миссионерского Крестного хода, посвящённого 600-летию явления Креста Господня близ села Годеново.

Картина снята по одноименной поэме «Русский крест» современного поэта Николая Мельникова. Всероссийская премьера состоялась в апреле этого года. В Екатеринбурге фильм показали в киноконцертном театре «Космос».

Уральскую премьеру фильма посетил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Своим впечатлением от просмотра владыка поделился в личном Телеграм-канале.

«Полный зал, почти две тысячи человек. Многие смотрят сквозь слезы. Но при этом на лицах радость. Пытаюсь понять: что со мной, когда я это уже пережил? Вспомнил. Фильмы из детства о добре, честности, дружбе, справедливости. Я ребёнок — и слышу: „Прекрасное далеко. От чистого истока я начинаю путь..“ И хочу реально быть хорошим, делать добрые дела, менять мир к лучшему. „Русский Крест“ обладает схожим эффектом. Порыв творить добро для людей, для страны, для собственной души. Кинокартина удивительной красоты и удивительной силы. Поблагодарил и режиссера, и исполнителя главной роли — Михаила Пореченкова. Новое сильное русское кино!», — отметил владыка.

На кинопоказ 14 октября в 12 часов приглашаются все желающие. Вход свободный.

Адрес епархиального Духовно-просветительского центра — Екатеринбург, ул. Репина, 6.

Помолиться перед великой святыней уральцы смогут в Иоанно-Предтеченском соборе за всенощным бдением пятницы, 13 октября, и Божественной литургией и всенощным бдением 14 октября. Проводы святыни состоятся по окончании всенощного бдения 14 октября.

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