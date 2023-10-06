Украинские спецслужбы возбудили против владыки очередное уголовное дело. Архиерея обвиняют в действиях в интересах России…

Митрополита Черкасского Феодосия могут заключить в СИЗО

Служба безопасности Украины объявила о новом подозрении митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию. На этот раз архиерея подозревают в «разжигании религиозной розни во время домашнего ареста», сообщает портал «Православная жизнь».

Как сообщает пресс-служба ведомства, митрополиту Феодосию вменяют в вину пренебрежительные высказывания о верующих и священнослужителях других конфессий, запись и распространение «пропагандистских» видеороликов на YouTube-канале Черкасской епархии УПЦ.

«Тем самым митрополит действовал в интересах страны-агрессора и пытался дестабилизировать общественно-политическую обстановку в регионе», — делает вывод СБУ.

5 октября 2023 года архиерею сообщили о подозрении по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно).

«В настоящее время решается вопрос об избрании новой меры пресечения, но уже в виде содержания под стражей», — сообщает СБУ.

20 февраля 2023 года Служба безопасности Украины сообщила митрополиту Черкасскому и Каневскому Феодосию (Снигиреву) о подозрении по ст. 161 Уголовного кодекса Украины (разжигание межконфессиональной розни), 6 апреля — по ч. 2 и ч. 3 ст. 436−2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). C 12 апреля архиерей находится под круглосуточным домашним арестом.

Теперь владыку могут заключил в СИЗО.

Русская линия