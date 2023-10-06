Люди в военной форме оцепили территорию обители и начали розыск среди монашествующих сторонниц «русского мира»…

На территории Корецкого Свято-Троицкого ставропигиального женского монастыря украинские спецслужбы устроили «мероприятия по безопасности». Люди с оружием в руках оцепили обитель и начали розыск среди насельниц сторонников «русского мира». Об этом заявила пресс-секретарша Управления СБУ в Ровенской области Анна Свинцицкая-Савчук 6 октября 2023 года, передаёт портал «Православная жизнь» со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии

«Утром люди в военной форме оцепили территорию Корецкого Свято-Троицкого женского монастыря. Как стало известно впоследствии, для того, чтобы провести меры безопасности», — сказано в сообщении.

Как рассказала Свинцицкая-Савчук, такие мероприятия проводятся для «недопущения использования религиозных общин в качестве ячейки „русского мира“, проверки данных об использовании помещений монастырей для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т. д.».

По словам пресс-секретарши СБУ, правоохранители действуют «при непосредственном участии представителей Церкви». Они проводят осмотр территории и помещений, осуществляют «проверку лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины».

Все действия совершаются «в пределах действующего законодательства»; СБУ «придерживается принципа беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии», откровенно соврала Савчук.

Русская линия