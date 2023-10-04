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Сводка новостей от 4 октября 2023

На 14 архиереев УПЦ заведены уголовные дела. 19 владык лишены украинского гражданства
Украинские спецслужбы отчитались о гонениях на УПЦ — с февраля 2022 года они возбудили 68 уголовных дел против украинских клириков…

СБУСлужба безопасности Украины в среду сообщила, что с февраля 2022 года завела 68 уголовных дел против священнослужителей Украинской Православной Церкви. При этом большинство священнослужителей обвиняются в «сотрудничестве с Россией», сообщает РИА Новости.

«С начала полномасштабной агрессии. по материалам СБУ начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ, из которых 14 — митрополиты Церкви. Среди разоблаченных преступлений — 20 фактов госизмены, коллаборационизма», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.

По данным службы безопасности, 26 представителям УПЦ было предъявлено обвинение, ещё 19 были назначены судебные приговоры. Кроме того, 19 митрополитов из Киевской, Днепропетровской и Одесской областей лишены гражданства Украины.

«Также по материалам СБУ запрещен въезд на Украину более 177 клирикам Русской Православной Церкви, а также бывшему митрополиту Роменскому и Буринскому УПЦ в Сумской области», — подытожили в службе безопасности.

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую Православную Церковь, и нет никаких сомнений, что пока эти люди у власти преследование духовенства и верующих будет продолжаться.

Русская линия

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