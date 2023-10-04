Очень некрасивая история, о которой следует говорить громко, оказалась в центре внимания очередной программы «Бесогон ТВ». Известный режиссёр Никита Михалков представил материалы журналистки Анастасии Мироновой о большом педофильском скандале в престижной московской школе, ярко демонстрирующие всю ложь и лицемерие людей, которых называют в либеральной среде России «неприкасаемыми авторитетами», сообщает телеканал «Царьград».

Свежий выпуск программы «Бесогон ТВ» называется «Mille pardons под одеялом». В переводе с французского языка «mille pardons» означает «тысяча извинений». И уже с первых минут суть, скрытая в названии, отчасти была понятна.

Начал выпуск Никита Михалков с истории «неполживой» Марии Гессен, которая в России руководила русской службой «Радио Свобода"*, а теперь стала профессиональной активисткой половых извращенцев в США.

«В общем, «продвинутый современный человек», — иронично отметил Михалков. — Употребляет вместо местоимений «он», «она» — «они». В 2013 году уехала из России в США. В России на неё завели уголовное дело за распространение фейков о Вооружённых силах нашей страны. И особенно, конечно, за фальсификацию событий в Буче. В общем-то, это достаточно понятная и банальная история. Но что привлекло наше внимание.

А привлекло участие Гессен в уже упомянутом педофильском скандале. Как оказалось, в бытность работы главным редактором журнала Gala она узнала о случаях склонения учителем детей — учеников престижной школы — к сожительству. На место было решено отправить журналиста — это была Катя Кронгауз — для проведения собственного расследования. И такое расследование было проведено, факты вскрылись, говорит теперь журналист Анастасия Миронова. Однако материал решили не выпускать.

Выяснилось, что в школе учится много детей из их круга «хороших лиц». Они просто решили не выносить эту тему, чтобы не портить школе репутацию. Ведь там учатся свои дети", — говорит Никита Михалков, ссылаясь на участников этой некрасивой истории.

Лишь спустя время виновные были наказаны. И эту историю, к слову, вспоминала и Катя Кронгауз. К сожалению, из-за нежелания выносить сор из избы ещё некоторое время страдали ни в чём неповинные дети. И это тоже характеризует Гессен*, считает Никита Михалков.

«Вот это вот „пламенное сердце“, Маша Гессен, которая клеймила режим, но, как только дело коснулось своего круга, как только дело коснулось своих, она слилась. Она не подымала этого вопроса. Почему. А потому что есть такое понятие „люди круга“. По-западному это называется „лобби“. То есть, осудив одного, ты мгновенно выходишь за черту этого круга. И ты теряешь всё: заработки, гранты, приглашения в тусовку, возможность познакомиться с кем-то, влияние, и так далее, и так далее».

Этой и подобным историям как раз и был посвящён выпуск «Бесогон ТВ» на этот раз.

*Радио Свобода (Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC) признано иностранным агентом на территории Российской Федерации.

Русская линия