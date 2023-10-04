Власти Израиля вынуждены были создать специальную следственную группу для борьбы с поруганием христианских святынь в связи с регулярными попытками иудеев оплевать христиан и их святыни…

Все православные священнослужители, которые бывали на Святой Земле и, в особенности, в Иерусалиме, знают, что во время прогулок по древнему городу надо быть предельно внимательным и убирать свой священнический крест под одежду, поскольку проходящие мимо иудеи могут попытаться его осквернить. Распявшие Христа евреи до сих пор считают Его лже-мессией и самозванцем, а потому, видя крест Христов, стараются в него плюнуть.

Инциденты по этому поводу на Святой Земле происходят постоянно. Однако, сообщений в прессе обычно в связи с этим не выходит. Исключением стало нынешнее сообщение израильской полиции, которая на своём официальном сайте заявила об аресте пяти иудеев, подозреваемых в плевании в сторону христианских паломников и священнослужителей, а также у входа в храм в Старом городе Иерусалима, сообщает РИА Новости.

«Окружная полиция Иерусалима арестовала пятерых подозреваемых за плевки в сторону христиан и у входа в церковь в Старом городе Иерусалима. Командующий иерусалимским округом. поручил создать специальную следственную группу для борьбы с явлением плевания и проявлениями ненависти в Старом городе против христиан», — говорится в сообщении.

По данным полиции, было решено расширить открытую и скрытую оперативную деятельность по выявлению подобных «актов религиозной нетерпимости» и рассмотреть возможность наложения штрафов на лиц, оскорбляющих плеванием чувства верующих.

«Мы не потерпим проявления ненависти к кому-либо — евреям, мусульманам или христианам в Старом городе и где-либо ещё в Иерусалиме. У тех, кто это делает, серьёзные проблемы, прежде всего, с образованием, мировоззрением и уважением к другим. Мы осуждаем это уродливое явление, которое наносит ущерб уникальной структуре жизни, существующей в этом районе уже много лет», — заявил начальник полиции Иерусалима Дорон Тургеман, слова которого приводит пресс-служба.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник также выступил с резким осуждением любых проявлений религиозной нетерпимости. Это заявление он сделал, несмотря на то, что его партия занимает консервативные иудейские позиции в еврейском парламенте.

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