Болгарские власти сами бесцеремонно выслали из страны всех русских священников и таким образом спровоцировали закрытие подворья Русской Православной Церкви в Софии, где в Никольском храме почивают мощи горячо почитаемого болгарами святителя Серафима (Соболева), а теперь всеми силами пытаются представить ситуацию таким образом, что это якобы «злостные русские» специально закрыли храм, чтобы не пустить туда болгарских верующих.

На этом фоне болгарские чиновники продолжают поднимать бурю в стакане и делать всё новые и новые антироссийские заявления. На днях прокуратура Софии заявила о необходимости провести «проверку права собственности» Московского Патриархата на русское подворье в столице Болгарии. А теперь и министр юстиции Болгарии Атанас Славов не исключил принятия «государственных мер» в связи с закрытием храма подворья Русской Православной Церкви в Софии, сообщает РИА Новости.

Храм подворья РПЦ в Софии остается закрытым после того, как его настоятель архимандрит Вассиан (Змеев) и два служителя 21 сентября были вызваны в иммиграционную службу Болгарии и получили предписание в течение суток покинуть страну, так как они якобы представляют угрозу национальной безопасности. Хотя Болгарский Патриарх Неофит назначил священников для службы в русской церкви, но Священный Синод БПЦ заявляет, что не имеет полномочий самостоятельно открыть храм.

Славов назвал «недопустимым» закрытие храма, находящегося на территории Болгарского Патриарха, и обвинил в этом «российское государство в лице посла». «Это самоуправство в области канонического права. Возможно, следует принять государственные меры», — написал глава болгарского Минюста в соцсетях.

Впрочем, лицемерность этих заявлений всем очевидна. Выслав всех русских священников из страны, болгарские власти по своей глупости попали в крайне неприятную ситуацию и теперь не знают, как из неё выйти, а потому пытаются свалить всё с больной головы на здоровую. Каждый день к закрытому храму приходят многочисленные болгарские верующие, и они хотят знать, когда вновь откроют мощи святителя Серафима. При этом болгарские чиновники рады бы вторгнуться на территорию храма и сломать замки, но опасаются, что в таком случае эта же участь может постигнуть и подворье Болгарской Православной Церкви в Москве. А потому дальше словестных угроз дело пока не идёт.

Решить возникшую проблему на самом деле очень просто — болгарским чиновникам необходимо всеми силами способствовать скорейшему назначению нового начальника подворья Русской Православной Церкви в Софии Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Только так Никольский храм будет открыт в самые короткие сроки. Однако, в таком случае нужно будет забыть обо всех антироссийских заявлениях в прессе и возможно принести извинения церковной Москве за грубость в отношении русского священства.

Пока же, судя по неспешным действиям Московской Патриархии, в Русской Православной Церкви не намерены форсировать события и в экстренном порядке назначать нового священника в Софию. Настоятелем подворья Русской Церкви в Болгарии по-прежнему остаётся высланный болгарскими чиновниками архимандрит Вассиан (Змеев).

Русская линия