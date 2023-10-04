Вся полнота ответственности за закрытие Никольского храма в столице Болгарии лежит на тех, кто принимал решение о депортации русских священников, говорится в ответе Его Святейшества на письмо Болгарского Патриарха Неофита…

Святейший Патриарх Кирилл в ближайшее время назначит нового настоятеля на подворье Русской Православной Церкви в Софии

Предстоятель Русской Православной Церкви Святейший Патриарх Кирилл ответил на обращение Святейшего Патриарха Болгарского Неофита о судьбе русского храма в Софии, отметив беспрецедентность в новейшей истории решения болгарских властей выслать русских священников и выразил глубокое сожаление в связи с применением унизительных и дискриминационных мер по отношению к священнослужителям с очевидной целью нанести ущерб дружественным отношениям между братскими народами и Церквами-Сестрами, сообщает Патриархия. Ru.

Святейший Патриарх охарактеризовал действия болгарских государственных органов как недружественный и несправедливый акт в отношении подворья Русской Православной Церкви, подчеркнув при этом сохраняющуюся готовность Московского Патриархата и далее оказывать содействие представителю Патриарха Болгарского при Московском Патриаршем престоле в служении на благо двух Церквей и заверив в продолжении поддержки деятельности Болгарского церковного подворья в Москве.

В связи с депортацией из Болгарии настоятеля подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрита Вассиана (Змеева), а также секретаря и сотрудника подворья, состоявшейся 21 сентября 2023 года под предлогом «угрозы для государственной безопасности», деятельность подворья оказалась временно приостановлена, а его храм — закрыт. На протяжении последующих дней множество православных христиан приходило помолиться у запертых дверей русской церкви, жители болгарской столицы оставляют на улице возле святыни цветы и записки, выражают протест против полицейских действий болгарских властей.

В обращении к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу Святейший Патриарх Болгарский и Митрополит Софийский Неофит выразил обеспокоенность приостановкой богослужебной жизни в храме святителя Николая в Софии.

Разделяя озабоченность Святейшего Патриарха Неофита временным прекращением богослужений и закрытием Никольского храма, выражая сочувствие его прихожанам и благочестивым жителям Софии, скорбящим из-за невозможности его посещать и молиться у гробницы святителя Серафима, архиепископа Богучарского, Святейший Патриарх Кирилл указал, что вся полнота ответственности за приостановление деятельности подворья лежит на тех, кто принимал решение о депортации его настоятеля и сотрудников.

Предстоятель Русской Православной Церкви уведомил Святейшего Патриарха Болгарского и Митрополита Софийского о том, что Священный Синод Московского Патриархата в ближайшее время назначит нового настоятеля, с тем чтобы двери Русского подворья оказались открытыми как можно скорее. В письме содержится также просьба оказать содействие священнослужителю в предстоящем обустройстве в Софии.

В заключение своего послания Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил уверенность в том, что политическим силам, за которыми стоит враг рода человеческого, не удастся разрушить вековые узы любви и братства во Христе, лежащие в основе сотрудничества Русской и Болгарской Православных Церквей.

Таким образом, Никольский храм в Софии продолжит оставаться закрытым до тех пор, пока в Болгарию не прибудет новоназначенный настоятель подворья Русской Православной Церкви. Пока же болгарские священнослужители не смогут совершать в нём богослужений.

Русская линия