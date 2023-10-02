Русская линия
Сводка новостей от 2 октября 2023

Академик Александр Баранов: Запрет абортов в частных клиниках необходим
В частных клиниках в России совершается 72% абортов, при этом нередко не соблюдаются предписанные процедуры и ограничения…

Аборты«Серая зона абортов — это частные клиники. Мы давно уже предлагаем запретить проведение абортов именно в частных клиниках», — заявил главный внештатный педиатр России, председатель исполкома Союза педиатров России академик Александр Баранов на конференции «Аборт и здоровье женщины», передает Милосердие.Ru.

Многие частные клиники процветают именно за счёт абортов, подчеркнул врач. «Я поддерживаю инициативу нашей Церкви в этом направлении», — заявил он.

Проект закона о выводе искусственного прерывания беременности из списка услуг, которые оказывают частные клиники, может быть внесен в Думу в осеннюю сессию, передает FederalCity со ссылкой на вице-спикера Анну Кузнецову.

Конференция «Аборт и здоровье женщины», собравшая активистов антиабортных движений, ученых, врачей, представителей Церкви и профильных ведомств, прошла в Москве 30 сентября. Ее видеозапись доступна по ссылке. По данным организаторов, в частных клиниках в России совершается 72% абортов, при этом нередко не соблюдаются предписанные процедуры и ограничения, а данные о числе прерванных там беременностей не входят в официальную статистику.

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