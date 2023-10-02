Нынешние власти Болгарии, которые ранее без объяснения каких-либо причин в экстренном и крайне неуважительном порядке под надуманным предлогом выслали из страны священнослужителей Русской Православной Церкви, опустились ещё ниже и перешли к угрозам в адрес Московского Патриархата, намереваясь поставить вопрос о правомерности Русской Православной Церкви на её подворье в центре Софии.

Об этом заявили в столичной прокуратуре Болгарии, заявив о начале «проверки законности передачи собственности храму подворья РПЦ в болгарской столице, известному как Русская церковь», сообщает РИА Новости со ссылкой на «Болгарское национальное телевидение». Запрос о проверке направила в прокуратуру группа болгарских депутатов, в том числе экс-премьеры Бойко Борисов и Кирилл Петков.

«В ходе проверки предстоит установить факты и обстоятельства, касающиеся владения и права пользования, как земельным участком, так и зданием православного храма. В связи с этим будут запрошены документы в агентстве регистрации, государственном архиве, муниципалитете Софии, а также в БПЦ», — заявил заместитель городского прокурора и пресс-секретарь ведомства Христо Крастев.

По мнению прокуратуры, вопрос о собственности храма имеет два аспекта, связанных как с гражданским, так и с каноническом правом, отмечает телеканал.

В болгарских СМИ были опубликованы документы, согласно которым земля, на которой построена русская церковь, была подарена дипломатической миссии Российской империи городским советом Софии в 1882 году, об этом был выдан крепостной акт (соответствует современному нотариальному заверению и регистрации прав собственности). Проверка болгарского агентства по делам регистрации показала, что у посольства России есть свидетельство о праве собственности на храм. Однако в министерстве юстиции Болгарии заявили, что регистрационное агентство не компетентно выносить решения по актам более чем столетней давности. В министерстве также усомнились, что нынешнее российское посольство является правопреемником дипломатической миссии царской России.

Высланный ранее из Болгарии настоятель подворья Русской Православной Церкви в Софии архимандрит Вассиан (Змеев) в интервью телеканалу «Россия-24» высказал опасения, что здание храма после высылки сотрудников подворья может быть захвачено болгарскими властями и неправомочно передано в собственность Болгарской Православной Церкви, сообщает ТАСС.

«Совсем недавно, вчера, получил очень тревожные новости: один из иерархов Болгарской Православной Церкви заявил о том, что русская церковь — историческая, посольская церковь в центре Софии, построенная при посольстве Российской империи, — оказывается, является собственностью Болгарской Церкви. Это просто подтасовка фактов: он сознательно путает понятия «право собственности на здание храма» и «юрлицо, которое оперативно управляет собственностью, храмом», — сказал архимандрит Вассиан, отвечая на вопрос о том, что будет дальше с подворьем.

Он напомнил, что изначально храм святого Николая Мирликийского был построен на средства Российской империи и Императора Николая II, и в нем всегда существовала русская церковная община.

«Правда, в 1930-е годы, когда был сложный период и советская власть хотела сделать в этом храме музей религии, там существовала болгарская община, но она не владела собственностью, а просто управляла оперативно. У меня такая мысль пришла: неужели в Болгарии происходит „украинизация“ общества и пытаются захватывать храмы насильственным образом?» — добавил архимандрит.

Так или иначе, нынешние действия болгарских властей, без сомнения, войдут в историю российско-болгарских отношений, как крайне постыдная страница, и чем быстрее она будет перевёрнута, тем лучше.

Русская линия