Советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов прокомментировал недавние инициативы Блаженнейшего Патриарха Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофила III, высказавшего готовность способствовать достижению мира на Украине и соборному обсуждению проблем, имеющихся внутри мирового Православия, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

На днях в Риме Патриарх Иерусалимский Феофил встретился с папой Римский Франциском и анонсировал готовность Иерусалимской Церкви выступить с посреднической миссией, направленной на преодоление военного противостояния на Украине и достижение мира посредством переговоров, а также на продолжение диалога, который должен предотвратить «угрозу раскола в теле Православной Церкви». Патриарх сказал, что намерен сделать всё возможное для «исцеления отношений внутри православной семьи».

«Русская Православная Церковь приветствует любые посреднические усилия, имеющие целью развитие диалога и скорейшее установление справедливого мира на Украине. С тем большим уважением мы относимся к подобным инициативам, исходящим от Патриарха Святого града Иерусалима, Предстоятеля древнейшей Церкви, которая является Матерью всех христианских Церквей», — отметил отец Николай.

По его словам, Московский Патриархат также поддерживает «намерение Иерусалимской Церкви способствовать соборному обсуждению проблем, имеющихся в мировой православной семье». «Ключевая роль в обеспечении такой дискуссии неоднократно в истории принадлежала Иерусалиму. Мы помним и Амманскую встречу Предстоятелей и представителей ряда Поместных Православных Церквей, состоявшуюся по инициативе Патриарха Феофила в 2020 году. Она явилась важным шагом в области межправославного общения, и этот шаг нуждается в продолжении. Значение диалога между Церквами невозможно переоценить, даже если его осуществление встречается с множественными трудностями, а Предстоятели некоторых Церквей заранее заявляют о принципиальном отказе от обсуждения своих решений», — заявил Патриарший советник.

«Мы высоко оцениваем труды Иерусалимского Патриарха в деле сохранения, защиты и укрепления христианского присутствия в Святой Земле и в целом на Ближнем Востоке. Русская Православная Церковь и впредь будет всемерно поддерживать эти мужественные усилия, которые находят глубокий отклик в сердцах наших соотечественников, с любовью и благоговением почитающих Гроб Господень и иные общехристианские святыни, хранителем которых является Иерусалимский Патриарх», — заключил священник.

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