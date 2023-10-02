Председатель Патриаршей комиссии по делам семьи выступил с рядом новых инициатив в ходе Международной медицинской конференции «Аборт и здоровье женщины»…

Сокращение сроков, на которых законом разрешено делать аборт по желанию женщины, с 12 до 8 недель беременности, спасёт сотни тысяч жизней, заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, выступивший с целым рядом инициатив в ходе открывшейся 30 сентября 2023 года в Москве Международной медицинской научно-практическая конференции «Аборт и здоровье женщины», сообщает РИА Новости.

Отец Федор отметил, что кроме запрета делать аборты в частных клиниках, нужно обратить внимание на аборты на сроках после 8 недель, а именно на 56 статью 223 ФЗ «Об основах охраны здоровья», где говорится о том, что аборт по желанию женщины может быть сделан на сроке до 12 недель.

«Казалось бы, 8 или 12 недель, но мы знаем, сколько это стоит — сотен тысяч детей, потому что аборты делаются в основном на девятой неделе и, по мнению многих экспертов, если мы сдвинем эти сроки, убрав сначала (аборты — ред.) в частных клиниках, мы спасём огромное количество детей», — сказал отец Федор.

Говоря о частных клиниках, священник подчеркнул, что у государства нет статистики по абортам в них.

«Если аборты будут, как мы надеемся, выведены из частных клиник, наше государство получит контроль за сбором статистики, за производством медикаментозных абортов, за оборотом препаратов, за выполнением регламента доабортного консультирования, маршрутизации пациенток и, конечно, за исключением (запретом — ред.) рекламы абортов», — сказал отец Федор.

«Это необходимо сделать, поскольку частные клиники не выполняют никаких регламентов. Это лишь шаг, но этот шаг сегодня позволит нам спасти сотни тысяч детских жизней — это шаг по направлению к единой цели, чтобы аборт вообще перестал существовать как явление, но нам необходимо обязательно и эти шаги совершать, чтобы получить искомый результат», — отметил глава Патриаршей комиссии.

Кроме того, он призвал исключить из текстов документов и нормативно-правовых актов термин «безопасный аборт», поскольку он ненаучен и манипулятивен. «О том, что он не корректен говорили сегодня академики и доктора наук. Надеюсь, что эти слова услышат те, от кого зависит приведение нашего законодательства в соответствие с традиционными нравственными ценностями, где жизни и достоинству человека отведено первое место», — сказал отец Федор.

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