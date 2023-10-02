Русский храм святителя Николая в Софии буде закрыт до тех пор, пока Святейший Патриарх Кирилл не назначит туда нового настоятеля, заявил священник…

Болгарские священники, назначенные Патриархом Болгарским Неофитом на подворье Русской Православной Церкви в Софии, не имеют права там служить — только Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл имеет право назначить туда новых клириков взамен высланных болгарской стороной. Об этом сообщил ТАСС настоятель подворья архимандрит Вассиан (Змеев), комментируя соответствующий указ Патриарха Неофита.

Ранее власти Болгарии обязали архимандрита Вассиана, секретаря подворья протоиерея Евгения Павельчука и ещё одного сотрудника покинуть территорию страны в течение 24 часов под предлогом того, что их пребывание в Болгарии «представляет угрозу для государственной безопасности». После этого Синод Болгарской Православной Церкви сообщил о том, что Патриарх Неофит назначил священнослужителей для совершения богослужений в русском храме Святителя Николая. Сообщалось также, что Предстоятель БПЦ проинформировал об этом в письме Патриарха Кирилла.

«Строго говоря, этот приход наш — Русской Церкви, и назначать [священников] туда может только Московский Патриарх. Я не могу предвосхищать решения, но, насколько я понимаю, вместо меня должен быть назначен другой настоятель. У нас по штату — два штатных клирика на подворье. Двоих экстрадировали, и могут приехать другие два», — сказал архимандрит Вассиан.

По его словам, подворье Русской Православной Церкви в Софии сейчас закрыто и болгарские священники туда не смогут попасть, потому что «там зарегистрирован приход Русской Церкви». Как отметил архимандрит Вассиан, храм будет открыт только тогда, когда приедет новый настоятель — клирик Русской Православной Церкви, назначенный Святейшим Патриархом Кириллом.

«На данном этапе так. Если будет принято какое-то другое решение, наверное, об этом объявят, но у меня такая информация. <…> Просто поскольку все произошло очень неожиданно, непредсказуемо, то найти сразу быстрое решение невозможно», — пояснил священник.

На просьбу прокомментировать утверждения болгарской стороны о том, что местные священники будут поддерживать работу храма, настоятель подворья высказал мнение, что в Болгарии выдают желаемое за действительное. «То есть создают некий информационный фон, а потом говорят, что это мы не согласились с этим. А на самом деле решение-то принимает наша, российская, сторона», — подчеркнул отец Вассиан.

Русская линия