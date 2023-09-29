Офис Зеленского ведёт переговоры с Фанаром об объединении «ПЦУ» и УПЦ
В Верховной Раде Украины рассказали, почему украинские власти пока отказываются от полного запрета УПЦ…
Народная депутатка Украины от фракции «ЕС» (лидер этой партии Пётр Порошенко) Ирина Геращенко заявила, что Офис Президента Украины ведёт переговоры с представителями Фанара для получения нового Томоса для готовящегося ими союза «ПЦУ» и УПЦ. Об этом она написала в своём блоге, сообщает Raskolam.net.
Ирина Геращенко объяснила, почему в Верховной Раде не принимают закон о «запрете УПЦ». Она заявила, что голосов депутатов для этого хватает, однако всё блокирует «отсутствие политической воли Зеленского и его офиса, которые не приняли окончательное решение, что делать с РПЦ».
Геращенко это объясняет тем, что «ПЦУ в ОП считают „церковью Порошенко“ и колеблются, стоит ли её усиливать».
«В 2019 году новая власть заблокировала процесс перехода приходов в ПЦУ. И не только из-за нелюбви к Порошенко и неприятных им ассоциаций с Томосом. На Банковую пришли адепты РПЦ. Тогдашний первый заместитель главы ОП, кварталовец Сергей Трофимов, отвечавший за региональную политику, был верен РПЦ и даже прислуживал митрополиту Онуфрию. Так же прихожанином РПЦ был тогдашний глава СБУ Иван Баканов», — рассказала депутатка.
Также ещё одной причиной этому Геращенко считает «реакцию наших союзников, где чутко относятся к правам человека и свободе совести».
«Во время международных встреч наши партнёры выражают обеспокоенность возможными последствиями запрета РПЦ. Но до недавнего времени наши партнёры и танки нам не давали, и о самолетах говорили, что это невозможно. <…>То есть с партнёрами надо работать, объяснять и доказывать, что речь здесь не о свободе вероисповедания, а о национальной безопасности, что РПЦ — это филиал ФСБ, а не церковь, а Кирилл — это военный преступник, а не патриарх. Разъяснять это нашим зарубежным коллегам должны и народные депутаты. Которым сейчас блокируют командировки на международные конференции и мероприятия», — считает Геращенко.