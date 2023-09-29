Народная депутатка Украины от фракции «ЕС» (лидер этой партии Пётр Порошенко) Ирина Геращенко заявила, что Офис Президента Украины ведёт переговоры с представителями Фанара для получения нового Томоса для готовящегося ими союза «ПЦУ» и УПЦ. Об этом она написала в своём блоге, сообщает Raskolam.net.

Ирина Геращенко объяснила, почему в Верховной Раде не принимают закон о «запрете УПЦ». Она заявила, что голосов депутатов для этого хватает, однако всё блокирует «отсутствие политической воли Зеленского и его офиса, которые не приняли окончательное решение, что делать с РПЦ».

Геращенко это объясняет тем, что «ПЦУ в ОП считают „церковью Порошенко“ и колеблются, стоит ли её усиливать».

«В 2019 году новая власть заблокировала процесс перехода приходов в ПЦУ. И не только из-за нелюбви к Порошенко и неприятных им ассоциаций с Томосом. На Банковую пришли адепты РПЦ. Тогдашний первый заместитель главы ОП, кварталовец Сергей Трофимов, отвечавший за региональную политику, был верен РПЦ и даже прислуживал митрополиту Онуфрию. Так же прихожанином РПЦ был тогдашний глава СБУ Иван Баканов», — рассказала депутатка.

Также ещё одной причиной этому Геращенко считает «реакцию наших союзников, где чутко относятся к правам человека и свободе совести».

«Во время международных встреч наши партнёры выражают обеспокоенность возможными последствиями запрета РПЦ. Но до недавнего времени наши партнёры и танки нам не давали, и о самолетах говорили, что это невозможно. <…>То есть с партнёрами надо работать, объяснять и доказывать, что речь здесь не о свободе вероисповедания, а о национальной безопасности, что РПЦ — это филиал ФСБ, а не церковь, а Кирилл — это военный преступник, а не патриарх. Разъяснять это нашим зарубежным коллегам должны и народные депутаты. Которым сейчас блокируют командировки на международные конференции и мероприятия», — считает Геращенко.

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