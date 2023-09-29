Рашко-Призренская епархия Сербской Православной Церкви фактически отказалась от участия институтов косовских властей в устранении ущерба, нанесённого монастырю во время боевых столкновений около него 24 сентября 2023 года. Свой отказ Церковь мотивировала тем, что участие косовских структур, скорее всего, преследует политические интересы, сообщает Православие.Ru.

«В такой неприемлемой ситуации наша Епархия не желает мириться с вмешательством косовских институтов в жизнь нашей Церкви и взятием на себя охрану Баньского монастыря, — говорится в сообщении епархии. — Мы рассматриваем эту инициативу, прежде всего, как политический акт, целью которого является не только поставить религиозное и культурное наследие Сербской Православной Церкви в Косово и Метохии под политический контроль косовских институтов, но и как шаг к дальнейшей деградации наших основных религиозных прав и свобод, а также культурное присвоение наших церквей и монастырей. Рашко-Призренская епархия способна самостоятельно привлечь независимых экспертов, которые оценят ущерб, чтобы восстановить повреждённое за свои средства и средства наших благотворителей, как это было в случае с другими пострадавшими церквями и монастырями, поврежденными или полностью уничтоженными албанскими экстремистами за последние двадцать лет».

Свою позицию по поводу инициативы косовских институтов и министра культуры Косово Хайрула Чеку говорящих, что министерство культуры Косово должно оценить ущерб, нанесённый монастырю, в ходе недавних вооруженных операций и заняться его устранением епархия объясняет следующим образом:

«Мы считаем, что, безусловно, необходимо возместить нанесённый ущерб, и наша епархия уже много лет работает с помощью местных и международных благотворителей над восстановлением и защитой своей святыни — монастыря Баньска, который является одним из наиболее значимых даров Святого короля Стефанана Милютин XIV века. Мы глубоко разочарованы заявлениями министра культуры г-на Чеку, который в своих публичных заявлениях в Твиттере вновь отказался написать настоящее название нашей Церкви, умолчав, что это монастырь Сербской Православной Церкви, где регулярно проводятся службы, где живёт монашеское братство и куда приходят молиться многочисленные верующие. Таким образом, не только вновь кем-то присваивается культурное наследие Сербской Православной Церкви и отрицается ее идентичность, но также оказывается, что тот факт, что монастырь был раннехристианским святилищем тысячу лет назад, важнее, чем тот факт, что он был раннехристианским святилищем тысячу лет назад. Это живой монастырь, который говорит об истинном отношении институтов Косово к нашему культурному наследию.

Баньский монастырь — это не только культурно-исторический памятник, о котором на протяжении многих лет упорно заботятся наша Церковь и государство, но прежде всего святое место Сербской Православной Церкви, имеющее огромное значение для духовной жизни нашей Церкви и верующих, особенно на севере Косово. В своем заявлении г-н Чеку говорит о раннехристианской церкви, хотя известно, что Баньский монастырь был одной из важнейших святынь Сербской Православной Церкви с 14 века и усыпальницей святого короля Милютина.

Рашко-Призренская епархия уже много лет сталкивается с постоянным отрицанием церковной и духовной идентичности нашей Церкви в Косово и Метохии, осуществляющимся под руководством только что упомянутого министра. В то же время, Сербской Православной Церкви в Косово и Метохии те же институты отказывают в основных религиозных правах, что лучше всего видно на примере неисполнения решения Конституционного суда Косово о земле монастыря Високи Дечани, которая уже семь лет не стоит на учете в муниципальном кадастре, несмотря на постоянные обращения представителей международных организаций, занимающихся религиозными правами и защитой культурного наследия.

Нашей Церкви косовские институты упорно отказывают в доступе к ряду наших религиозных объектов, куда не могут получить доступ наши верующие и духовенство, что также противоречит не только международным стандартам свободы вероисповедания, но и законам Косово, которые эти институты должны в первую очередь уважать. Косовские институты в настоящее время работают над принятием закона с намерением лишить Сербскую Православную Церковь некоторых еще оставшихся последних прав, хотя речь идет о правах, гарантированных на международном уровне".

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