С его помощью можно прослушать аудиотрансляции богослужений, заказать поминовения и отправить пожертвование…

Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь представил совместную с творческим объединением «Парсуна» разработку: новое мобильное приложение «Оптина пустынь», сообщает «Церковный вестник».

Приложение в удобном и доступном формате предоставляет паломникам всю необходимую и актуальную информацию о монастыре. С его помощью также можно прослушать аудиотрансляции богослужений, заказать поминовения и отправить пожертвование.

В разделе «События монастыря» представлена лента монастырских событий — расписание богослужений и треб на каждый день с указанием храмов, в которых они будут совершаться.

Раздел «Интерактивная карта» покажет монастырь и его окрестности, познакомит с краткой историей и описанием его храмов, святынь и достопримечательностей, а также предоставит необходимую информацию о монастырской инфраструктуре: гостиницах, трапезных, автостоянках, магазинах и экскурсионном бюро.

Раздел «Паломникам» содержит информацию для желающих посетить обитель. Здесь можно узнать о паломнических турах в Оптину пустынь, о храмах и святынях монастыря, о проживании и питании паломников, об экскурсиях, книжных и иконных лавках.

Раздел «История монастыря» кратко расскажет историю обители с древних времен до наших дней.

«Виртуальный тур» позволит посмотреть на Оптину с высоты птичьего полета, проведет виртуальную прогулку по монастырю, его храмам и окрестностям, покажет красоты реликтового оптинского леса, а также предоставит уникальную возможность заглянуть в ее святая святых — Иоанно-Предтеченский скит.

Раздел «Подать поминовения» позволит в формате онлайн заказать поминовения — для этого необходимо только написать имена в соответствующей записке: о здравии или упокоении.

Раздел «Пожертвования» предоставит удобную возможность оказать монастырю благотворительную помощь. Приложения позволяет отправить свое пожертвование, введя сумму в соответствующую строку.

Раздел «Подворья» подробно расскажет о подворьях Оптиной пустыни в Москве и Санкт-Петербурге: истории, храмах и святынях.

Раздел «Контакты» предоставит исчерпывающую контактную информацию: почтовый адрес монастыря, телефоны экскурсионной службы и службы снабжения, электронные адреса.

Для удобства пользователей мобильного приложения внизу страницы размещены ссылки для быстрого доступа к расписанию и аудиотрансляции богослужений, а также для подачи поминовений.

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