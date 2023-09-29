28 сентября 2023 года православный писатель и публицист Ян Таксюр, освобожденный в этом году из украинской тюрьмы благодаря обмену на военнопленных, получил российский паспорт в городе Видное, сообщает Патриархия.Ru со ссылкой на РИА Новости.

В марте 2022 года известный киевский журналист и писатель, активный сторонник канонической Церкви Я. Таксюр был задержан СБУ в Киеве по обвинению в государственной измене. 24 мая 2023 года Шевченковский суд Киева признал литератора виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы. 25 мая писатель был освобожден в рамках обмена военнопленными, после чего выехал в Россию.

Освобождению писателя активно содействовал Святейший Патриарх Кирилл. Ранее Я. Таксюр выразил сердечную признательность Предстоятелю Русской Православной Церкви за это.

«Огромное спасибо Святейшему Патриарху Кириллу! Без его благословения мое освобождение было бы невозможно, с него все началось. Началось с моего письма, которое я написал, будучи под судом. Святейший Патриарх ответил на него. И все началось именно с этого. Прошло меньше года и я оказался на свободе», — сказал Я. Таксюр.

26 июня Предстоятель Русской Православной Церкви встретился с Я. Таксюром. «Вы защитник Православия, Вы много сил положили на то, чтобы православная вера на Украине не была омрачена внедрением раскольнических и еретических идей, способных оторвать ее от вселенского Православия», — отметил Святейший Патриарх при личной встрече с писателем.

Ян Ильич Таксюр родился 11 ноября 1952 г. в Киеве. В 1974 г. окончил исторический факультет Киевского государственного педагогического института имени М. Горького. После прохождения срочной службы преподавал историю, параллельно занимался самодеятельным театром.

В 1980—2022 гг. писал сатирические стихи, монологи для эстрады, рассказы в различных изданиях СССР и Украины («Литературная газета», журнал «Крокодил», «Юность», «Корреспондент», «День литературы», «Обозреватель», «Зеркало недели. Украина», «Версии», «Известия в Украине», «Одна Родина», «Омилия», «Неделя.UA», «Радуга» и др.). Писал, в том числе в соавторстве с писателем и драматургом А.Е. Володарским, тексты для звезд эстрады, сценарии для мультфильмов, был сопредседателем «Клуба Голохвастова» (1993−2010).

Публиковал статьи о Православии и Церкви. Выступал с критикой «Православной церкви Украины», подчеркивая ее неканоничность, открыто говорил о преследованиях Украинской Православной Церкви, в течение пяти лет вел программу «Право на веру» на телеканале «Перший козацький».

10 марта 2022 г. задержан СБУ в Киеве по обвинению в государственной измене. 13 августа 2022 г. дочь писателя М.Я. Таксюр сообщила об освобождении отца под залог в 1,2 миллиона гривен в связи с онкологическим заболеванием писателя.

24 мая 2023 г. Шевченковский суд г. Киева признал Я.И. Таксюра виновным в государственной измене и приговорил к 12 годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. 25 мая 2023 г. Я.И. Таксюр был освобожден в рамках обмена военнопленными, после чего выехал в Россию.

Крещение принял во взрослом возрасте, получил имя Иоанн. Считает это важнейшим событием в своей жизни.

Русская линия