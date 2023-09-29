После громкого скандала в СМИ митрополит Украинской греко-католической церкви Борис Гудзяк принял решение временно закрыть памятник нацистам на территории, принадлежащей приходу собора УГКЦ в Филадельфии, сообщает СПЖ со ссылкой на The Philadelphia inquirer.

Таким образом Гудзяк неохотно отреагировал на возмущение еврейских организаций Филадельфии, которые узнали о памятнике лишь недавно (ему около 30 лет) и теперь «безуспешно ищут ответы».

«Нам не нравится, что в нашем районе есть памятник какому-либо подразделению СС», — заявил представитель Еврейской федерации Большой Филадельфии Джейсон Хольцман.

Региональный директор Антидиффамационной лиги Эндрю Горецкий заявил изданию, что его группа «совсем недавно узнала» о ситуации.

«ADL Филадельфия отвергает любое увековечивание памяти нацистов или связанных с нацистами организаций», — сказал Горецкий в своем заявлении, добавив, что евреи не возражают против появления национального символа Украины. «Однако мы возражаем против памятников, посвященных солдатам Ваффен СС», — заявил он.

Как пишет издание The Boston pilot, ряд организаций, в том числе Американский еврейский комитет, призвали снести памятник. Однако, украинские униаты надеются, что шум утихнет и им удастся сохранить памятник, который они «временно закрыли».

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