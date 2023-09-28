Русская линия
Сводка новостей от 28 сентября 2023

В ООН заинтересовались делом митрополита Тульчинского Ионафана (Елецких)
Представители Мониторинговой миссии ООН по соблюдению прав человека встретились с владыкой, которого украинский суд приговорил с 5-ти годам тюрьмы…

Митрополит Тульчинский Ионафан в судеМониторинговая миссия ООН по соблюдению прав человека обратила внимание на обвинительный приговор, вынесенный Винницким горсудом митрополиту Тульчинскому и Бряцлавскому Ионафану, и направила к владыке своих представителей, чтобы получить информацию о преследовании архипастыря из первых рук. Об этом сообщает сайт Тульчинской епархии УПЦ.

Протесты, поступившие от Предстоятелей Поместных Православных Церквей и иерархов по сфабрикованным СБУ политическим обвинениям 74-летнего митрополита Ионафана, известного духовного композитора, неправедно и жестоко осуждённого на 5 лет тюремного заключения, привели к тому, что в ООН не смогли пройти мимо этого вопиющего случая.

7 августа 2023 года Винницкий городской суд признал митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана виновным по всем статьям государственного обвинения и приговорил к лишению свободы на 5 лет с конфискацией имущества. Адвокаты владыки в настоящее время готовятся обжаловать приговор и в дальнейшем намерены обратиться в Европейский суд по правам человека.

Отметим, что ранее с призывом к Предстоятелям Поместных Церквей и международному сообществу выступить в защиту владыки Ионафана обратился Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Русская линия

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