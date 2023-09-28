В Москве обсудят последствия абортов для здоровья женщин Российские власти и представители Церкви намерены в ходе специальной конференции разработать проекты изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы ведения беременности… 30 сентября в Президент-Отеле в Москве откроется Международная медицинская научно-практическая конференция «Аборт и здоровье женщины». Как отмечают организаторы, главная цель конференции — сбор и дальнейшая популяризация актуальных научных материалов о последствиях абортов для здоровья женщин. Конференция объединит гинекологов, эндокринологов, онкологов, хирургов, психологов из разных стран мира, а также государственных и общественных деятелей, сообщает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности. Среди участников конференции: — сенатор Совета Федерации Маргарита Павлова; — депутаты Государственной Думы Леонид Огуль, Татьяна Буцкая, Вероника Власова, Николай Николаев; — академики РАН Лейла Адамян, Александр Баранов, Александр Макацария; — викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва; — председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов; — доктор биоэтики Университета Анауак, декан медицинского факультета Народного автономного университета штата Пуэбла, президент Центра биоэтики UPAEP доктор Хосе Мануэль Мадрасо Кабо (Мексика); — директор Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Министерства здравоохранения России Елена Шешко; — член Общественной палаты России, ведущая телеканала «Спас», генеральный директор Благотворительного фонда поддержки семьи и материнства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. В ходе конференции планируется разработать проекты изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы ведения беременности. По итогам конференции будет издан сборник научных статей, который будет разослан в государственные, научные и образовательные учреждения. Сайт и программа конференции: https://health-women.ru/ Русская линия





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