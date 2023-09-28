Русская линия
Сводка новостей от 28 сентября 2023

В Москве обсудят последствия абортов для здоровья женщин
Российские власти и представители Церкви намерены в ходе специальной конференции разработать проекты изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы ведения беременности…

Конференция *Аборт и здоровье женщины*30 сентября в Президент-Отеле в Москве откроется Международная медицинская научно-практическая конференция «Аборт и здоровье женщины». Как отмечают организаторы, главная цель конференции — сбор и дальнейшая популяризация актуальных научных материалов о последствиях абортов для здоровья женщин. Конференция объединит гинекологов, эндокринологов, онкологов, хирургов, психологов из разных стран мира, а также государственных и общественных деятелей, сообщает пресс-служба Синодального отдела по благотворительности.

Среди участников конференции:

— сенатор Совета Федерации Маргарита Павлова;

— депутаты Государственной Думы Леонид Огуль, Татьяна Буцкая, Вероника Власова, Николай Николаев;

— академики РАН Лейла Адамян, Александр Баранов, Александр Макацария;

— викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва;

— председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Феодор Лукьянов;

— доктор биоэтики Университета Анауак, декан медицинского факультета Народного автономного университета штата Пуэбла, президент Центра биоэтики UPAEP доктор Хосе Мануэль Мадрасо Кабо (Мексика);

— директор Департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Министерства здравоохранения России Елена Шешко;

— член Общественной палаты России, ведущая телеканала «Спас», генеральный директор Благотворительного фонда поддержки семьи и материнства «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.

В ходе конференции планируется разработать проекты изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы ведения беременности.

По итогам конференции будет издан сборник научных статей, который будет разослан в государственные, научные и образовательные учреждения.

Сайт и программа конференции: https://health-women.ru/

Русская линия

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