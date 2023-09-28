Им стал архиепископ Сендайский Серафим (Цудзиэ)…

28 сентября 2023 года в Токио состоялся внеочередной Собор Японской Автономной Православной Церкви, избравший её нового Предстоятеля. Новоизбранным архиепископом Токийским, митрополитом всей Японии стал архиепископ Сендайский Серафим (Цудзиэ), местоблюститель митрополичьего престола Японской Православной Церкви, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В соответствии с Томосом об автономии Японской Православной Церкви, данным ей в 1970 году, Патриарх Московской и всея Руси Кирилл 28 сентября своим Указом утвердил состоявшееся избрание.

Митрополит Серафим родился 23 марта 1951 года в городе Акита (Япония).

В 1987 году принял крещение с именем Андрей в честь апостола Андрея Первозванного. В 1990 году окончил Токийскую духовную семинарию.

5 ноября 1989 года был рукоположен во диакона, а 18 августа 1991 года — во иерея.

Работал в канцелярии Токийской митрополии и исполнял послушание инспектора Токийской духовной семинарии. С августа 1993 года служил в Воскресенском соборе в Токио.

20 августа 1999 года в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры пострижен в монашество с именем Серафим в честь преподобного Серафима Саровского.

Решением Священного синода Русской Православной Церкви от 28 декабря 1999 года избран епископом Сендайским.

Архиерейскую хиротонию, которая состоялась 15 января 2000 года в Троицком соборе Данилова монастыря в Москве, возглавил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

8 июля 2012 года возведен в сан архиепископа.

11 августа 2023 года в связи с кончиной митрополита Токийского и всей Японии Даниила избран местоблюстителем митрополичьего престола Японской Православной Церкви.

Русская линия