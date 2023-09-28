В Рязани и Москве в эти дни проходят торжества, связанные с годовщиной рождения выдающегося русского полководца…

В Рязанском государственном университете прошла Международная научно-практическая конференция «Генерал Скобелев: история и современность». Форум был посвящён 180-летию со дня рождения выдающегося русского полководца.

В нём приняли участие руководители Центрального совета Скобелевского комитета, его Санкт-Петербургского и Рязанского отделений, видные учёные — авторы широко известных научных трудов о героическом пути прославленного полководца, государственные и общественные деятели, исследователи из Болгарии и Беларуси, представители ведущих гражданских и военных вузов (включая Военную академию генерального штаба Вооружённых Сил РФ, Военный университет имени князя Александра Невского Минобороны России, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова), ветераны Вооружённых Сил, педагоги, работники культуры, краеведы, студенты и курсанты.

Перед началом работы участники посетили торжественную церемонию и возложили цветы к памятнику «белого генерала» в сквере имени М.Д. Скобелева в мкр. Песочня.

Открытие и пленарное заседание конференции состоялось в конференц-зале РГУ. С приветственным словом выступили председатель Центрального совета Скобелевского комитета генерал-полковник Валерий Марченков, исполняющий обязанности ректора университета, руководитель Рязанского регионального отделения Скобелевского комитета Игорь Мурог, председатель регионального отделения Русского географического общества, Герой России Михаил Малахов.

Главный федеральный инспектор по Рязанской области Михаил Максимов зачитал приветствие от имени Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева. Свои видеоприветствия участникам конференции прислали директор Военно-исторического музея в г. Плевен (Болгария) Владимир Попов и председатель Болгарской общественной организации «Русофильм» Николай Малинов. Председатель Санкт-Петербургского филиала Скобелевского комитета Вадим Мовчанюк привез в Рязань две капсулы с землей с родины Скобелева и барельеф полководца. Также были представлены новые издания о М.Д. Скобелеве.

В ходе заседания состоялась церемония вручения наград участникам и организаторам конференции от Центрального совета Скобелевского комитета. По словам руководителя регионального отделения Скобелевского комитета Игоря Мурога награждение рязанцев, внесших вклад в изучение жизни и популяризацию наследия Скобелева, продолжится в течение года на патриотических площадках региона.

Секционные заседания были посвящены следующим темам: М.Д. Скобелев и его время; военно-теоретическое наследие генерала и его значение для Вооруженных Сил РФ; Скобелев и Русский мир: язык, культура, образование; роль ресурсов библиотек и музеев в сохранении исторической памяти о М.Д. Скобелеве; генерал Скобелев и военно-патриотическое воспитание молодежи; М.Д. Скобелев и патриотическая тема в современной поэзии и прозе. В работе секций приняло участие практически всё руководство Скобелевского комитета — генералы Валерий Марченков, Александр Кирилин, полковник Сергей Слипченко.

Состоялась творческая встреча с кинорежисс ёром Владимиром Штеряновым (Болгария) — автором документального фильма «Скобелев. Белый генерал». Также накануне конференции на встрече с Георгием Малаховым студенты РГУ одни из первых увидели документальный фильм «Рассвет Белого генерала» студии «ИННОКО-ФИЛМЗ» об экспедиции по следам жизни и деятельности М.Д. Скобелева в Киргизии, Узбекистане, Казахстане.

Во второй день торжеств в Ряжске состоится открытие мемориальной доски, посвященной М.Д. Скобелеву, а в посёлке Александро-Невский — памятника генералу. Участники посетят Детско-юношескую спортивную школу имени генерала М.Д. Скобелева, Просеченскую среднюю общеобразовательную школу имени генерала М.Д. Скобелева, музей-усадьбу «Мемориальный комплекс М.Д. Скобелева». В Спасо-Преображенском храме в с. Заборово состоится панихида в память о полководце и его родителях.

В Москве в это же время у конного памятника Скобелеву (автор — народный художник РФ Александр Рукавишников) у Академии Генерального штаба Министерство обороны России состоится возложение цветов и будет отслужена лития по доблестному воину Михаилу.

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