«Цель тех, кто любой ценой хочет втянуть Церковь в трагическое противостояние — исчезновение Сербской Церкви и ее верного народа из Косово и Метохии»

«С великой печалью в сердце мы молим Спасителя о принятии в Царство Небесное всех сербов и албанцев, погибших 24 сентября в Баньске на Косово. Выражаем глубочайшие соболезнования родственникам погибших и молимся Пресвятой Богородице утешить их», — говорится в сообщении сербского Синода, сообщает Православие.Ru.

«Мы также призываем верующих молиться Богу за всех жертв, чтобы Бог даровал свой мир всем ради будущего и сербов и албанцев в Косово и Метохии. Мы должны знать простую евангельскую истину о том, что мы не можем молить Бога о мире только для себя, но мы также должны молиться о мире с теми, с кем мы живем, с нашими ближними.

Однако с сожалением отмечаем, что многие в Приштине и мире, но, что гораздо трагичнее, и в Белграде, с разных идеологических полюсов, не выбирая средств, пытаются изобразить Сербскую Православную Церковь как участницу, и даже виновника конфликтов и трагических событий. Цель тех, кто любой ценой хочет втянуть Церковь в трагическое противостояние — исчезновение Сербской Церкви и ее верного народа из Косово и Метохии.

Поэтому напоминаем вам о десятивековом непрерывном присутствии Рашко-Призренской епархии в Косово и Метохии, и прежде всего о том, что Сербская Православная Церковь со своим духовенством, монахами и верующими людьми сохранялась там во все времена, в во всех условиях, несмотря на жесточайшие гонения, страдания и мученическую смерть монахов, священников и верующих, исключительно потому, что они были православными сербами, верными кресту Христову и Косовскому завету.

Напоминаем также, что Сербская Православная Церковь всегда выступала и выступает сейчас за то, чтобы разногласия в Косово и Метохии разрешались мирным путём и путём диалога, с целью мирного сосуществования сербов, албанцев и всех других народов, проживающих в этом районе.

Мы воздаем полную молитвенную и любую другую необходимую поддержку епископу Рашка-Призренскому Феодосию, братьям священникам, монахам и верующим.

Сербская Православная Церковь, особенно великим державам, неоднократно указывала на крайне опасную политику властей Приштины, единственной целью которой является полное изгнание сербского народа и создание этнически чистого албанского Косово. С этой целью были совершены бесчисленные нападения на наши святыни, на наш народ и даже на сербских детей. В последние месяцы были арестованы люди, без каких-либо доказательств вины или на основании сфабрикованных доказательств, конфискована земля, находившаяся во владении сербов. Коротко говоря, Косово и Метохия сегодня являются страной беззакония, где нет ни свободы, ни минимальной нормальной жизни для сербов.

Мы посылаем послание безграничной любви и отцовской заботы нашим братьям и сестрам в Косово и Метохии. Сербская Церковь, где бы она ни жила и ни выступала пастырем, будет продолжать щедро помогать вам, своему многострадальному, но непоколебимому, достойному народу в Косово и Метохии, стараясь подать вам утешение, тепло и надежду даже в эти трудные дни.

Наконец, подчеркнём, что для Сербской Православной Церкви Косово и Метохия являются неотделимой частью государства Сербия. Мы поддерживаем и поощряем продолжение мирного диалога с целью достижения мира и решения жизненно важных вопросов для всех, кто живет в Косово и Метохии".

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