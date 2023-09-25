Громкий скандал, в который попал президент Украины, может обернуться для него серьёзными неприятностями на международной арене…

После провала украинского контрнаступления президент Украины Владимир Зеленский серьёзно растерял популярность на Западе, где всё чаще стали замечать за ним политические ошибки. Если раньше в ЕС отказывались верить в то, что на стороне Украины против России воюют настоящие нацисты и почитатели Гитлера, то теперь это стали замечать. Тем более, что сам Зеленский дал для этого хороший повод.

Так, возвращаясь из поездки на Генассамблею ООН в США, президент Украины решил заехать в Канаду, где и случился серьёзный скандал, который будет иметь далеко идущие последствия, сообщает РИА Новости.

В прошлую пятницу спикер палаты общин Канады Энтони Рота пригласил на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунку, которого представил как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских». «(Он) украинский герой, канадский герой, и мы благодарим его за службу. Спасибо», — сказал тогда спикер.

Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Владимира Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что «против русских» Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС «Галичина», которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, русских и словаков.

С осуждением Зеленского и Трюдо тут же выступил посол Польши в Канаде Витольд Дзельский, который потребовал от Оттавы и Киева извинений за чествование в канадском парламенте карателя дивизии СС.

«Руководство Канады и Украины 22 сентября в палате общин аплодировали члену дивизии СС „Галичина“, печально известного военного украинского формирования времен Второй мировой войны, которое несёт ответственность за убийство тысяч поляков и евреев. Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников! Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений», — написал посол на своей официальной странице в соцсетях.

Характерно, что ранее в Варшаве предпочитали не замечать и всячески игнорировать подобного рода факты. Однако, теперь ситуация в корне изменилась, и «канадский скандал» может дорого обойтись Владимиру Зеленскому.

Русская линия