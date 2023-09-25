Русская линия
Сводка новостей от 25 сентября 2023

Зеленский принял участие в чествовании бывшего эсэсовца в Канаде
Громкий скандал, в который попал президент Украины, может обернуться для него серьёзными неприятностями на международной арене…

Зеленский принял участие в чествовании бывшего эсэсовца в КанадеПосле провала украинского контрнаступления президент Украины Владимир Зеленский серьёзно растерял популярность на Западе, где всё чаще стали замечать за ним политические ошибки. Если раньше в ЕС отказывались верить в то, что на стороне Украины против России воюют настоящие нацисты и почитатели Гитлера, то теперь это стали замечать. Тем более, что сам Зеленский дал для этого хороший повод.

Так, возвращаясь из поездки на Генассамблею ООН в США, президент Украины решил заехать в Канаду, где и случился серьёзный скандал, который будет иметь далеко идущие последствия, сообщает РИА Новости.

В прошлую пятницу спикер палаты общин Канады Энтони Рота пригласил на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Хунку, которого представил как «украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских». «(Он) украинский герой, канадский герой, и мы благодарим его за службу. Спасибо», — сказал тогда спикер.

Все присутствовавшие, включая премьер-министра Канады Джастина Трюдо и Владимира Зеленского с женой, несколько раз приветствовали старика стоячей овацией. Скандал разразился, когда выяснилось, что «против русских» Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС «Галичина», которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, русских и словаков.

С осуждением Зеленского и Трюдо тут же выступил посол Польши в Канаде Витольд Дзельский, который потребовал от Оттавы и Киева извинений за чествование в канадском парламенте карателя дивизии СС.

«Руководство Канады и Украины 22 сентября в палате общин аплодировали члену дивизии СС „Галичина“, печально известного военного украинского формирования времен Второй мировой войны, которое несёт ответственность за убийство тысяч поляков и евреев. Польша, лучший союзник Украины, никогда не согласится обелять таких преступников! Как посол Польши в Канаде я ожидаю извинений», — написал посол на своей официальной странице в соцсетях.

Характерно, что ранее в Варшаве предпочитали не замечать и всячески игнорировать подобного рода факты. Однако, теперь ситуация в корне изменилась, и «канадский скандал» может дорого обойтись Владимиру Зеленскому.

Русская линия

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