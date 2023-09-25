В качестве ответа на деструктивную активность сторонников большевизма и лево-либерализма в России

22 сентября 2023 года на территории московского храма святителя Николая Чудотворца в Заяицком состоялось первое организационное заседание постоянно действующего совещания (совета) межрегионального общественного движения в поддержку возрождения и сохранения исторических традиций «Наследие Империи».

В организационном совещании приняли участие около 40 представителей из столицы и регионов России, представлявших практически весь спектр патриотических, правоконсервативных и монархических организаций современной России.

По благочестивой русской традиции совещание началось с молебна, отслуженного секретарем Синодального отдела по работе с казачеством, настоятелем храма свт. Николая Чудотворца в Заяицком протоиреем Тимофеем Чайкиным.

После молебна со вступительным словом и коротким докладом к собравшимся обратился председатель «Наследия Империи», президент некоммерческого благотворительного фонда «Наследие», кандидат исторических наук генерал-лейтенант Леонид Решетников.

В своём обращении он кратко описал текущую сложную политическую ситуацию в России и высказал убеждение в необходимости неотложного объединения правоконсервативных организаций России в единое общественное движение перед лицом внешней угрозы и всевозрастающей деструктивной активности леволиберальных и нео-совестких сил, направленных на новую, как и 105 лет назад, разрушительную гражданскую смуту в тылу воюющей России.

После доклада Леонида Решетникова началось обсуждение целей и задач вновь создаваемого межрегионального общественного движения в поддержку возрождения и сохранения исторических традиций «Наследие Империи». Своими соображениями по данному вопросу, а так же по актуальным проблемам внутриполитической ситуации в стране и насущным проблемам информационной и пропагандисткой работы поделились:

— руководитель общественной межрегиональной организации возрождения русской духовной традиции «Православная община-движение «Русская улица» Валерий Акиньшин,

— председатель Русского Обще-Воинского Союза (РОВС), преподаватель Игорь Иванов,

— известный общественный деятель, представитель студии «Парадоксы времени» Эльдар Ковригин

— заместитель руководителя Школы Православного Миссионера Александр Коршиков

— председатель «Тверского историко-просветительского союза», член Общественной палаты г. Тверь Александр Лукьянчук,

— профессор кафедры культуры казачества СГУТУ, член Имперского православного палестинского общества, кандидат исторических наук, член союза писателей Петр Мультатули,

— доцент кафедры философии Историко-социологического института ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, начальник Российского Имперского Союза-Ордена (г. Саранск) Дмитрий Сысуев,

— доброволец СВО, находящийся во временном отпуске по ранению, офицер-воспитатель РОВС Алексей Терзов.

Обсуждение целей и задач создаваемого общественного движения прошло в доброжелательной, конструктивной атмосфере коллегиальности и единомыслия. По итогу заседания было принято решение о регистрации нового общественного движения в органах российской власти. Кроме того, участники утвердили состав постоянно действующего Совещания движения «Наследие Империи».

Русская линия