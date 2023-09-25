Русская линия
Сводка новостей от 25 сентября 2023

Румынский Патриархат близок к признанию украинских раскольников
Епископ Венгерский Силуан (Мэнуйлэ) причастился вместе с лже-архиереем из «ПЦУ» Михаилом Зинкевичем…

Епископ Венгерский Силуан (Мэнуйлэ) причастился вместе с лже-архиереем из *ПЦУ* Михаилом Зинкевичем24 сентября 2023 года Интернете было опубликовано фото сопричастия представителей Румынской Православной Церкви с украинскими раскольниками. Это произошло во время богослужения, организованного Константинопольским Патриархатом в одном из католических храмов Венгрии, сообщает Телеграм-канал «Расколам.нет».

Со стороны Румынской Церкви на богослужении присутствовал епископ Венгерский Силуан (Мэнуйлэ), от «ПЦУ» «общую чашу» с румынами и фанариотами разделил небезызвестный лже-архиерей Михаил Зинкевич.

Из фото видно, что владыка Силуан и Зенкевич поочерёдно подходят к чаше и причащаются. Таким образом, речь идёт о фактическом установлении евхаристического общения между Румынским Патриархатом и украинскими раскольниками при активном посредничестве Константинопольского Патриархата.

Если на этот вопиющий факт не последует никакой реакции со стороны церковного Бухареста, с печалью придётся признать, что ещё одна Поместная Православная Церковь уклонилась в раскол и вступила в общение с представителями «ПЦУ».

Всё это может означать, что в Бухаресте готовятся к конфронтации с Московским Патриархатом и при поддержке Фанара планируют не только расширить своё присутствие в Молдавии, где создана Бессарабская митрополия, но и нанести удар УПЦ в Буковине, где богослужения в храмах УПЦ совершаются на румынском языке.

Русская линия

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