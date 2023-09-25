Праздничные торжества были приурочены к престольному празднику храма св. прп. Иосифа Волоцкого, посвящённого небесному покровителю генерала И.В.Гурко и являющегося его фамильной усыпальницей…

22 сентября 2023 года в поселке Сахарово под Тверью состоялись торжества в честь 195-летия генерал-фельдмаршала Иосифа Владимировича Гурко, 145-летия Русско-турецкой войны 1877−1878 гг. и Освобождения Болгарии от османского ига.

Праздничный день был приурочен к престольному празднику храма св. прп. Иосифа Волоцкого, посвящённого небесному покровителю генерала И.В.Гурко и являющегося его фамильной усыпальницей. Торжества открылись Божественной литургией, которую совершил настоятель храма протоиерей Геннадий Ульянич. Он тепло поздравил прихожан и участников празднества, отметив всеобщий вклад в дело сохранения памяти о генерале и членах его семьи.

По традиции, заложенной еще во времена Освободительной войны, почтить генерала И.В.Гурко прибыли гости из Болгарии. Со словами благодарности ко всем присутствующим обратился Чрезвычайный и Полномочный посол Болгарии в России Атанас Крыстин:

«Мы, болгары, чтим и помним фельдмаршала Иосифа Гурко, его огромный вклад в историю нашей страны, его помощь в деле возвращения Болгарии на политическую карту Европы. Во всех городах, которые генерал Гурко освободил вместе со своими войсками, есть названные в честь него улицы и памятники. Всюду хранится память о великом подвиге этого полководца».

Примечательно, что 22 сентября в Болгарии отмечается национальный праздник — День независимости.

От имени руководства Национального движения Русофилов организаторов, гостей и участников торжеств поздравил член правления, кинорежиссер, продюсер и сценарист Владимир Штерянов. Он передал поздравительный адрес председателя Международного движения русофилов Николая Малинова, в котором особо подчеркиваются военные заслуги генерала И.В.Гурко, воплотившего во время Зимнего перехода через Балканы 1877 года формулу Петра Великого «небываемое бывает».

«В центре Софии, на улице имени генерала Иосифа Гурко, установлен памятник выдающемуся полководцу. В сознании болгар воздвигнут духовный памятник любви и признательности к русским братьям-освободителям», — отмечено в послании.

В своем выступлении председатель Попечительского совета Ассоциации развития болгарской культуры Здравко Димитров подчеркнул, что болгарский народ неоднократно поднимал восстания в надежде обрести свободу от пятисотлетнего османского владычества, но смог получить её только в результате победы Русской армии и входивших в ее состав болгарских ополченцев в Русско-турецкой войне 1877−1878 гг.

22 сентября с.г. празднует юбилей и Музей генерал-фельдмаршала И.В.Гурко, воссозданный при храме усилиями о. Геннадия и благотворителей 15 лет назад. В своем поздравительном письме председатель Федерации дружбы с народами стран России и СНГ З. Захариев акцентировал внимание, что за это время «музей внёс важный вклад в утверждение духовных российских ценностей и Гурковских заветов», «он стал неиссякаемым источником богатой информации о героизме и духовном мире И.В.Гурко, о боевом братстве русских воинов и болгарских ополченцев в Русско-турецкой войне 1877−1878 гг.»

Свои приветствия организаторам торжеств направили болгарские общественные организации Фонд устойчивое развитие Болгарии во главе с председательницей Станкой Шоповой, председательница Фонда памяти митрополита Видинского Дометиана Юлия Таран, руководители Объединения «Память 1877−1878 гг.» Герман и Светлана Шекарбиевы.

О непреходящем значении вечных ценностей — дружбы, братства и взаимопонимания между народами России и Болгарии с нескрываемым интересом слушали взрослые и совсем юные жители п. Сахарово, ученики местных школ и студенты.

«Как бы ни старались определенные силы „вымарать“ из болгарских учебников и коллективной памяти страницы нашей славной истории, такие попытки обречены на провал. Роль России в освобождении Болгарии записана не на бумаге. О ней говорят названия сел и улиц, отлитые из бронзы монументы, даже основы государственного устройства», — сказано в приветствии чрезвычайной и полномочной посланницы России в Болгарии Элеоноры Митрофановой, которое зачитала атташе Историко-документального департамента МИД России, автор монографий и публикаций, документальных сборников о генерале И.В.Гурко и Русско-турецкой войне 1877−1878 гг. Надежда Воробьева. Она так же отметила, что по её подсчётам в честь И.В.Гурко названы улицы в 43 населенных пунктах Болгарии.

Следует отметить, что в авангарде русской Дунайской армии, которым командовал генерал И.В.Гурко, под непосредственным начальством генерала Н.Г.Столетова находились шесть дружин болгарского ополчения. По замыслу высшего русского командования они должны были стать ядром армии самостоятельного болгарского государства. Подробно об этом рассказал почетный гость мероприятий старший научный сотрудник, ответственный хранитель экспозиции Дома-музея Столетовых Сергей Харитонов. О значительных перспективах регионального сотрудничества в области сохранения и популяризации памяти о Русско-турецкой войне 1877−1878 гг. сообщил председатель Ярославской общественной организации «Болгаро-Русское общество дружбы «Шипка» Сергей Терехин.

Настоящим украшением и значительной поддержкой торжества стало участие представителей Общероссийского общественного движения «Клубы исторической реконструкции России» во главе с руководителем Орловского отделения РОСРЕКОН Сергеем Дорониным, прибывших на праздник в форме различных частей Русской армии времен Русско-турецкой войны 1877−1878 гг., а также концерт в исполнении вокального ансамбля Тверского суворовского военного училища «Молодая гвардия».

Русская линия