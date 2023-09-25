25 сентября 2023 года в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре в Феофании состоялось очередное заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, на котором был принят целый ряд важных решений, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Заседание возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, по инициативе которого Синод обнародовал обращение к епископату, духовенству, монашеству и всех верных чад Украинской Православной Церкви. В обращении члены Синода призвали верующих к усиленной молитве за Святую Церковь и весь украинский народ и подчеркнули, что при защите своих прав и святынь следует избегать насилия и беззакония. Кроме того, было решено, что Украинская Православная Церковь для своей защиты от нападок со стороны властей и раскольников будет использовать все возможные законные способы, как на национальном, так и на международном уровне.

Далее собрание приняло решение вывести из числа постоянных членов Синода митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона (формально в связи с тем, что он не может прибыть на Синод, хотя никто не мешал Синоду организовать для владыки удалённую связь), и назначить вместо него митрополита Тернопольского и Кременецкого Сергия. Кроме того, члены Синода решили вывести Свято-Успенскую Святогорскую Лавру из подчинения митрополита Илариона и переподчинить её Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всея Украины в статусе ставропигиального монастыря.

До этого решения Святогорская Лавра всегда находилась в составе Донецкой епархии и под непосредственным управлением своего священноархимандрита — митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона. Органом монастырского управления монастыря являлся наместник совместно с духовным собором Лавры. С 20 января 1995 года наместником Святогорской Лавры был викарий Донецкой епархии митрополит Святогорский Арсений. Однако, теперь владыка Арсений назначен Синодом викарием Киевской митрополии с сохранением за ним управления обителью.

Кроме того, члены Синода имели суждение о деятельности викарных архиереев Горловской епархии, которая в настоящее время поделена линией фронта. Согласно решению Синода, архиепископ Добропольский Спиридон и архиепископ Константиновский Паисий назначены викариями Киевской митрополии и будут совершать духовное окормление определённых Синодом приходов Горловской епархии.

В ответ на рапорты архиереев Синод уволил наместника Свято-Пантелеймоновского мужского монастыря Одесской епархии, утвердил наместника для мужского монастыря в честь пророка Божьего Ильи в г. Винница и настоятельницу Свято-Успенского женского монастыря В С. Домбоки Мукачевской епархии. Помимо этого, произошла смена наместника Свято-Вознесенского Банченского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии.

Решением Священного Синода празднование Собора балтских святых перенесено на первую субботу октября.

Для присутствия в следующих заседаниях Священного Синода вызваны следующие Преосвященные: митрополит Херсонский и Таврический Иоанн, митрополит Уманский и Звенигородский Пантелеимон и митрополит Кировоградский и Новомиргородский Николай.

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