В Киевском совете всерьёз рассматривают проект решения «Об особенностях освобождения самовольно занятых и застроенных земельных участков коммунальной собственности территориального общества города Киева», согласно которому планируется снести несколько десятков храмов Украинской Православной Церкви, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт Киевсовета.

Его автор — депутат фракции «Голос» Вадим Васильчук.

В проекте говорится, что Департамент земельных ресурсов КГГА вместе с районными госадминистрациями на протяжении трёх месяцев с момента опубликования решения должен осуществить проверку земельных участков, которые находятся в пользовании УПЦ, и выяснить законность постройки на них храмов. В случае, если выяснится, что эти храмы «не имеют необходимых разрешительных документов, привести земельные участки к предыдущему состоянию» и снести храмы «за счёт лиц, которые допустили самовольное размещение или строительство».

В случае отказа город снесёт храмы самостоятельно, а счёт предъявит религиозным общинам.

В качестве обоснования проекта в документе утверждается, что «в настоящее время существуют многочисленные факты и случаи, когда интересы отдельных религиозных организаций, придерживающихся определенных убеждений, противоречат общественным интересам, несут угрозу общественной и национальной безопасности, а действия отдельных представителей этих религиозных образований содержат признаки уголовных правонарушений, вызывающих возмущение и широкий негативный общественный резонанс».

Автор проекта утверждает, что «принятие и реализация данного проекта будет способствовать утверждению согласия и мира на религиозной почве, межконфессионального диалога и единства в обществе, обеспечению прав и свобод граждан, в том числе при определении канонической принадлежности, недопущению конфликтов на религиозной почве в пределах территориального общества города Киева».

В настоящее время проект находится на рассмотрении Постоянной комиссии Киевсовета по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям и Постоянной комиссии по культуре, туризму и общественным коммуникациям.

В КГГА приложили список храмов УПЦ, которые подлежат проверке и потенциальному сносу:

1. Богоявленский храм, ул. Святослава Храброго, 9.

2. Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, проспект академика Глушкова, 17а.

3. Воскресенский академический храм на Печерске, ул. Лаврская, 27.

4. Воскресенская церковь, ул. Лаврская, 17.

5. Введенская церковь, ул. Почайнинская, 27/44.

6. Свято-Андрее-Владимирский храм, ул. Железнодорожное шоссе, 3.

7. Храм 40 Мучеников Севастийских, ул. Ивана Крамского, 21.

8. Храм Воскресения «Словущего» (на Байковом кладбище), ул. Байковая, 16.

9. Храм иконы Божией Матери Пантанасса (при 9-й больнице), ул. Рижская, 1.

10. Храм иконы Божией Матери «Помощница в родах», ул. Ивасюка, 16.

11. Храм апостола Луки (в Киевском отделе медобеспечения при госпитале ГУМВД), ул. Майбороды, 19.

12. Храм Владимирской иконы Божией Матери, проспект Гонгадзе, 21а.

13. Храм вмц. Екатерины (на Лукьяновском кладбище), ул. Дорогожицкая, 7/3.

14. Храм Св. новомучеников и исповедников православных, ул. Дорогожицкая, 7.

15. Храм вмц. Екатерины, ул. Приорская, 10.

16. Храм вмч. Георгия Победоносца, переулок Родниковый, 3.

17. Храм вмч. Георгия Победоносца (госпиталь МВД), ул. Бердичевская, 1.

18. Храм вмч. Пантелеимона (Киевский городской клинический госпиталь ветеранов), ул. Федора Максименко, 26.

19. Храм Владимирской иконы Божией Матери, ул. Сечевых Стрельцов, 86−88.

20. Храмовый комплекс в честь Рождества Христова, ул. Шумского, 3б.

21. Крестовоздвиженская церковь на Подоле, ул. Воздвиженская, 1а.

22. Часовня в честь святителя Николая Чудотворца, ул. Воздвиженская, 1а.

23. Храм Феодоровской иконы Божией Матери (в НИИ нейрохирургии), ул. Майбороды, 32.

24. Храм прп. Феодора Освященного, улица Овручская, 7.

25. Храм прп. Серафима Саровского, улица Николая Юнкерова, 42.

26. Храм Рождества Иоанна Предтечи (Зверинецкое кладбище), ул. Верхняя, 21(/1).

27. Храм Рождества Христова, ул. Оболонская Набережная, 5.

28. Храм Рождества Христова, ул. Щусева, ЗЗа.

29. Храм св. Лазаря Четверодневного (Совское кладбище), ул. Колосковая, 6.

30. Храм свмч. Космы и Дамиана (Диагностический центр КНП «КМКБ № 8»), ул. Юрия Кондратюка, 8а.

31. Храм св. Царственных страстотерпцев (в Киевской городской детской клинической больницы № 1), ул. Богатырская, З0.

32. Храм свт. Димитрия Ростовского, ул. Щекавицкая, 6.

33. Церковь святых Константина и Елены, ул. Щекавицкая, 6/8.

34. Храм свт. Луки Крымского, прп. Агапита Печерского (в парке им. Багряного), проспект Победы, 40б (проспект Победы, 38).

35. Храм свт. Николая Чудотворца (Приемник-распределитель для детей НП Украины в г. Киеве), переулок Бондарский, 14.

36. Храм свт. Николая Чудотворца на водах, ул. Набережно-Крещатицкая, 8.

37. Храм свт. Николая Чудотворца, ул. Юрковская, З.

38. Церковь в честь иконы Божией Матери, ул. Щусева, 12а.

39. Храм свт. Петра Могилы, улица Академика Грекова, 20а.

40. Храм свт. Феодосия Черниговского, переулок Кияновский, 6/10.

41. Храм Святителя Луки, Архиепископа Крымского, ул. Кловский спуск, 13А, (на территории Украинского научно-практического центра эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей МОЗ Украины).

42. Храм Святого Апостола и Евангелиста Марка, ул. Оноре де Бальзака, 2а.

43. Храм святого мученика Трифона, ул. Сержа Лифаря.

44. Храм святой блаженной Ксении Петербургской (Святошинское кладбище), ул. Кольцевая дорога 14а.

45. Храм Святой великомученицы Варвары, ул. Загоровская, 1а.

46. Собор Воскресения Христова, ул. Железнодорожное шоссе, 3.

47. Храм Свято-Покровский (Приорка), переулок Мостицкий, 2а.

48. Храм Преображения Христова, ул. Автозаводская, 68.

49. Храм Преображения Господня, ул. Юрия Ильенко, 81.

50. Храм Преподобного Сергея Радонежского Чудотворца, ул. Вышгородская, 47 г.

51. Храм пророка Илии, ул. Почайнинская, 2.

52. Храм иконы Божией Матери «В родах Помощница» (родильный дом № 4), просп. Владимира Ивасюка, 16.

53. Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Бабий Яр), переулок Герцена.

54. Храм иконы Божией Матери «Боголюбская», ул. Дегтяревская, 23.

55. Храм мученика Иоанна Воина, ул. 7-я линия, ЗО, (На территории санатория «Госпиталь ветеранов войны „Лесная Поляна“»).

56. Храм мц. Раисы Александрийской (Дарницкое кладбище), ул. Тепловозная, 1а.

57. Храм Святой мученицы Татианы, ул. Приречная, 37а.

58. Храм в честь Воскресения Христова, улица Радужная, 4а.

59. Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте» (кладбище Берковцы), ул. Стеценко, 18.

60. Храм Виленско-Остробрамской иконы Божией Матери, заезд с улицы Бульварно-Кудрявской, ул. Владимира Винниченко, 20.

61. Храм Воскресения Христова (Лесное кладбище), ул. Крайняя, 6/18, (18 участок).

62. Храм Всех Святых (Лесное кладбище), ул. Крайняя, 3.

63. Храм в честь Святых Царственных Страстотерпцев, ул. Богатырская, З0.

64. Храм Собора архистратига Михаила и других Небесных Сил бесплотных, ул. Академика Стражеско, 6а.

65. Храм апп. Петра и Павла, ул. Кирилловская, 160 корпус А.

66. Церковь в честь апостолов Петра и Павла, ул. Александра Бринжалы, 54а.

67. Храм Архистратига Михаила, проспект Любомира Гузара, З4.

68. Храм архистратига Михаила (госпиталь ГУ МВД), ул. Вышгородская, 85а.

69. Храм кн. Александра Невского, ул. Семьи Кульженко, 22.

70. Храм в честь святителя Иоасафа Белгородского, ул. Стеценко, 12.

71. Свято-Троицкий храм, ул. Жилянская, 4.

72. Свято-Макариевский храм, ул. Старая Поляна, 46.

73. Храм прп. Феодора Освященного, ул. Овручская, 7.

74. Покровский собор, ул. Приречная, 5а.

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