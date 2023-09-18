Американские евреи неожиданно для себя обнаружили, что украинские греко-католики, действительно, оправдывают и поддерживают фашизм…

Громкий скандал произошёл на минувшей неделе в США. Местная газета американского штата Филадедьфии «Philadelphia Inquirer» вышла со статьёй, в которой рассказывается о том, что украинские униаты, действительно, поддерживают фашизм. В качестве доказательства этому журналисты привели изображение памятника на одном из кладбищ штата, который был установлен в честь 14-й гренадерской дивизии Ваффен СС «Галичина». Ранее репортаж об этом памятнике и ещё одном подобном памятнике в Мичигане появился и в еврейской газете The Forward, сообщает Седамица.Ru со ссылкой на информационное агентство CNA.

Сторонники украинских националистов утверждают, что это подразделение следует рассматривать не как авангард нацистского Рейха, а скорее, как группу «антикоммунистических украинских патриотов». Критики, тем временем, заявляют, что дивизия была причастна к многочисленным военным преступлениям и зверствам, и что поведение её воинов во время войны, а также их отождествление с СС должны препятствовать возведению любых памятников в их честь.

На фоне разногласий Американский еврейский комитет (AJC) выступил с заявлением, в котором призвал Украинскую греко-католическую церковь «исправить исторические мифы» и «убрать этот памятный камень из нашей общины».

Региональный директор Американского еврейского комитета в Филадельфии/Южном Нью-Джерси Марсия Бронштейн также сказала, что AJC «с нетерпением ждёт возможности стать партнёрами и изучить, как лучше всего они могут осудить это и как они могут убрать эту статую, которая так болезненна еврейской общине».

В свою очередь, митрополит-архиепископ украинской архиепархии Филадельфии Борис Гудзяк заявил, что «учитывая нынешнее внимание к памятнику. Украинская католическая архиепархия Филадельфии решила временно прикрыть [его]».

Гудзяк сказал, что памятник будет оставаться накрытым, «пока будут продолжаться наши дискуссии с общественностью с целью предотвращения вандализма и с целью проведения объективного диалога с учетом интересов всех заинтересованных сторон».

В более раннем заявлении Гудзяк отметил, что архиепархия «ценит свои отношения с еврейской общиной и намерена решать существующие проблемы с той глубиной и серьезностью, которых они заслуживают».

В ответ на запрос CNA представитель архиепархии он отказался предоставить информацию о том, сколько времени займет этот процесс, вместо этого перенаправив обратно к первоначальному заявлению Гудзяка.

14-я дивизия СС, также называемая 1-й Галицкой по региону, из которого было набрано множество добровольцев, после войны была признана причастной к нескольким военным преступлениям, включая резню в польской деревне Гута Пеняцка, где было убито около 1200 человек. Польские мирные жители были убиты украинскими эсэсовцами. Сообщается, что дивизия также несёт ответственность за резню в Подкамине, в результате которой было убито от нескольких сотен до тысячи человек.

Еврейское новостное издание Forward сообщило в прошлом месяце, что ещё один монумент в честь дивизии СС «Галичина» находится недалеко от Детройта. Памятники дивизии можно найти и в Канаде.

По данным Forward, памятник в Мичигане расположен возле здания Украинского кредитного союза в городе Уоррен. Мэр города Джеймс Фаутс заявил новостному изданию, что «нет ни малейшего шанса, что мы поддержим что-то подобное».

«Мы бы никогда не позволили разместить что-то подобное на государственной собственности, — сказал Фаутс, — но я не думаю, что мы можем многое сделать в отношении памятника на частной земле».

Русская линия