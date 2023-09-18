Известный православный священник протоиерей Андрей Ткачёв, который во времена госпереворота на Украине в 2014 году вынужден был бежать из Киева в Москву, в своём Телеграм-канале обратил внимание, что сегодня Русская Православная Церковь празднует память святого Афанасия Брестского, и в свете продолжающейся СВО слова святого против предателей Православия униатов сегодня как нельзя кстати.

«Прошла память Афанасия Брестского. Это был борец за Православие против униатов, а потом — всяких прочих еретиков. За что и убит был, — отметил отец Андрей.

Он жил в лютое время униатских гонений на веру отцов. И нужно знать, что первая и главная, корневая проблема Украины, это униатство, лукавый союз с Римом. НЕ за Иисуса, а за хлеба куса. Первые предатели — епископы. Жирно жить хотели и народ предали. Именно оттуда растёт всё злое семя украинской истории. И в наши дни будет поновление унии. Уже есть. Рождество раскольники уже вместе с униатами праздновать будут. А там и всё прочее.

Афанасий против духовного блуда жарко воевал. Ежедневно пел Неседальное (Акафист Взбранной Воеводе) и слышал голос ободрения от иконы Богоматери. Говорил: «уния проклята, а Православие процветёт».

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Однажды Афанасий на дороге нищего безногого видел. Тот просил понести его до города. Афанасий взвалил его на плечи и понёс. Потом семь раз облился. Безногий говорит: «оставь меня». Дальше другой понесёт. А святой ответил: «Жив Господь, понесу дальше». И вот груз на его спине становится легче, легче. Потом совсем нет ничего. И голос: «Афанасий! Ты Меня не оставил и Я тебя не оставлю. На сих словах нищего не стало».

Испытал Господь раба Своего".

Преподобномученик Афанасий был выходцем из православной семьи, возможно, принадлежавшей к ремесленному сословию. Учился в Виленской братской школе, по окончании которой стал учителем. Около 1620 г. литовский канцлер Л. Сапега назначил св. Афанасия гувернером («инспектором») Яна Фаустина Лубы, вывезенного из России в Польшу польским шляхтичем Белинским, который представил его польскому правительству как сына Лжедмитрия I и Марины Мнишек (в действительности это был сын шляхтича Дмитрия Лубы).

В 1627 г. игумен Свято-Духова монастыря Иосиф (Бобрикович) совершил постриг св. Афанасия в монашество. Святой подвизался в Кутеинском оршанском и Межигорском монастырях. В 1632 г. в Вильно он был рукоположен во иеромонаха и назначен наместником игумена Добойского монастыря под Пинском. Передача в 1636 г. монастыря иезуитам произвела сильное впечатление на святого, имевшего видение семи адских огней, в одном из которых за преследование Православия мучились папский нунций, король Сигизмунд III и гетман Сапега. Поселившись в Купятицком монастыре, он написал «жалобный лист» к Пресвятой Богородице, где рассказал о притеснениях, чинимых Православию со стороны католиков и униатов, и молил Пречистую Деву о заступничестве. После того как письмо было подписано многими людьми, св. Афанасий положил его у чудотворной Купятицкой иконы Божией Матери. В 1637 г. святой отправился собирать милостыню на обновление монастырской церкви. Не имея выданного королевской канцелярией паспорта, св. Афанасий с огромными трудностями сумел добраться до Москвы и передал царю Михаилу Феодоровичу отчет о своем путешествии, в котором были кратко изложены обстоятельства, приведшие его в Москву, и описаны чудеса, случившиеся с ним во время странствования по молитвам к Пресвятой Богородице через Ее Купятицкую икону. Святой отослал царю список с иконы с пожеланием водрузить его «на хорогви военные в помножене православной веры». Получив богатую милостыню от царя, 16 июля 1638 г. он вернулся в Купятицкий монастырь.

В 1640 г. св. Афанасий стал игуменом брестского во имя прп. Симеона Столпника монастыря и начал активную деятельность по восстановлению прав брестского православного братства и возвращению захваченных униатами храмов, провозглашая всюду, что уния с Римом проклята «вечне». На сейме в Варшаве в сентябре 1641 г. ему удалось добиться от короля Владислава IV подтверждения прав братства, но канцлер и подканцлер отказались заверить королевский привилей печатями, без чего он не имел законной силы, поэтому святой в 1643 г. снова приехал в Варшаву на сейм. Большое впечатление на него произвели встречи с недовольными унией горожанами, приехавшими в город из разных мест Речи Посполитой. Голос от иконы Пресвятой Богородицы повелел св. Афанасию при помощи Купятицкого образа жаловаться королю на притеснения, чинимые православным, и пригрозить Божиим гневом за насаждение унии. На сейме он выступил с жалобой на бесправное положение православных в Польше и раздал знатным членам сейма списки с Купятицкой иконы, снабдив их текстом, содержавшим требование искоренить унию и «успокоить» православную веру.

Присутствовавшие на сейме православные иерархи и настоятели больших монастырей, которые в тяжелые для Церкви времена были заняты исключительно личными делами (в этой связи святой упоминает архим. Леонтия (Шитика), Мстиславского еп. Сильвестра (Косова), Перемышльского еп. Сильвестра (Гулевича) и др.), опасаясь непредсказуемых действий св. Афанасия, посадили его под стражу. Святой, юродствуя, вырвался из тюрьмы на улицу почти нагим, имея на себе клобук и параманд, избивал себя посохом и выкрикивал проклятия унии. Православные епископы судили его и лишили сана. Суд митрополичьей консистории в Киеве, в долгом ожидании которого св. Афанасий написал объяснительную записку на «русском» и латыни, включив в нее текст, розданный им на сейме 1643 г., оправдал святого. Киевский митрополит свт. Петр (Могила) восстановил его в сане игумена и вернул в Брест.

После того как св. Афанасий услышал голос от Купятицкой иконы Божией Матери, повелевавший ему еще раз просить короля об уничтожении унии, святой готовился вновь защищать Православие на сейме в 1645 г., но был арестован в качестве заложника за отправленного в Москву Яна Лубу. (Будучи по делам брестского братства в Кракове в 1644 г., святой передал русскому послу письмо Лубы, некоторые выражения которого заставили русское правительство возбудить дело о самозванце и потребовать его выдачи.)

Освобожденный по повелению короля, святой был помещен в Киево-Печерский монастырь. После смерти митрополита Петра (Могилы) он вернулся в Брест. Несмотря на то что там св. Афанасий не предпринимал активных действий против униатов, после начала казацкого восстания в 1648 г., в обстановке нового гонения на православных со смертью короля Владислава, он был ложно обвинен в связях с казаками. Хотя обвинение не подтвердилось, за критику унии святой был брошен в темницу и 5 сентября (по другой версии, 20 июля) 1648 г. после отказа отречься от православной веры подвергнут жестокой казни. В мае 1649 г. монахи Симеоновского монастыря отыскали останки св. Афанасия со следами мучений, которые дали повод предположить, что святой был похоронен заживо, и сначала перенесли их в Рождественский монастырь, затем похоронили в храме во имя прп. Симеона Столпника.

Почитание преподобномученика началось сразу после его гибели. 5 января 1658 г. архим. Киево-Печерского монастыря Иннокентий (Гизель) и архим. Иосиф (Нелюбович-Тукальский) писали царю Алексею Михайловичу о том, что нетленные останки св. Афанасия почивают в Бресте. 20 июля 1666 г. там были открыты мощи святого. По приказу Петра I глава от мощей была перенесена в Санкт-Петербург.

В начале XIX в. в монастыре сгорел храм Симеона Столпника и пропал ряд бумаг, относящихся к св. Афанасию. Медная рака с его мощами расплавилась, но свящ. С. Литовский с прихожанами отыскал частицы мощей, и они были помещены на оловянном блюде в алтаре трапезной церкви. В 1823 г. мощи были переложены в деревянный ковчег и поставлены в церкви, в 1857 г. — помещены в серебряный позолоченный ковчег, пожертвованный Н. А. Поливановым в благодарность за чудесное исцеление своего сына по молитве к святому. (В 1935 ковчег был передан в ГИМ из Антирелигиозного музея искусств в Донском монастыре.) В 1894 г. над ковчегом была изготовлена сень с изображением святого. Осенью 1894 г. частица его мощей была пожертвована в Леснинский женский монастырь.

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