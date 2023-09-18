16 сентября 2023 года в ходе Первосвятительского визита в Петропавловскую епархию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил военную базу подводных сил Тихоокеанского флота ВМФ России, сообщает Патриархия.Ru.

Святейшего Владыку сопровождали: губернатор Камчатского края В.В. Солодов; командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал В.А. Дмитриев; управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий; архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор; личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла архимандрит Алексий (Туриков); духовенство Петропавловской епархии.

На территории пункта базирования подводных лодок состоялась встреча Его Святейшества с командованием подводных сил Тихоокеанского флота ВМФ России и личным составом экипажей подводных лодок Тихоокеанского флота.

Предстоятеля Русской Православной Церкви приветствовал командующий подводных сил Тихоокеанского флота вице-адмирал В.А. Дмитриев.

Святейший Патриарх Кирилл обратился с Первосвятительским словом к командованию и личному составу:

«Хотел бы и от себя лично ещё раз сердечно всех вас поблагодарить, призвать на вас благословение Божие, чтобы с помощью Божией вам была не страшна любая вражеская сила, — сказал, в частности, Патриарх Кирилл. — Чтобы здоровье физическое и духовное вас не покидало, чтобы всегда, даже в самый трудный момент своей жизни, вы не сомневались в правильности выбранного вами пути. Ведь вас очень немного, и в этом смысле вы являетесь элитой Вооруженных сил и вообще национальной элитой. Так было всегда, в том числе и в дореволюционной России. Быть военным моряком означало принадлежать к элите. Сейчас это слово нередко неверно интерпретируется, но элита — это лучшие из лучших, на которых лежит совершенно особая ответственность. Пожалуйста, помните о том, что вы несёте особую ответственность за безопасность, а значит, за судьбу нашего Отечества, и пусть Господь укрепляет вас на этом нелегком пути.

Когда становится грустно, когда тяжело на душе, когда, может быть, особенно хочется побыстрее вернуться домой из дальнего плавания, когда испытываешь некую слабость — а от этого никто не застрахован, — в такие минуты, пожалуйста, вспомните и мои слова. Вы — элита наших Вооруженных сил. На вас лежит огромная ответственность по защите Отечества. А такое служение не может быть легким, но оно должно непременно сопровождаться уважением и признательностью всего народа. Которое я и выражаю вам — с полной уверенностью, что под моими словами подпишется большинство граждан России".

Передавая икону святителя Николая Чудотворца для одного из кораблей Тихоокенского флота, Святейший Владыка сказал:

«В память о пребывании здесь хотел бы преподнести образ святителя и чудотворца Николая, покровителя моряков, — для того судна, на которое вы посчитаете правильным этот образ направить.

А каждому, кто сегодня присутствует, хотел бы передать небольшое изображение Спасителя, с моим благословением на обратной стороне. Попрошу сразу после окончания церемонии раздать эти иконочки всем, кто здесь присутствует.

Ещё раз всех вас благодарю и радуюсь возможности встретиться с вами, обратить в ваш адрес слова приветствия и выразить надежду, что никакие обстоятельства не помешают вам достойно исполнить свой долг и до конца нести с честью то служение, которое возложила на вас Родина".

Состоялся торжественный марш моряков подводных сил Тихоокеанского флота ВМФ России.

От лица подводников командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал В.А. Дмитриев преподнес Святейшему Владыке памятный подарок — модель атомной подводной лодки.

Командующий представил Его Святейшеству офицеров подводного флота.

Затем Святейший Патриарх Кирилл в сопровождении командующего посетил атомный подводный ракетный крейсер «Александр Невский».

Русская линия