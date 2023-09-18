Русская линия
Сводка новостей от 18 сентября 2023

Святейший Патриарх Кирилл: «Вы — элита наших Вооруженных сил. На вас лежит огромная ответственность по защите Отечества»
Предстоятель Русской Церкви посетил пункт базирования подводных сил Тихоокеанского флота…

Предстоятель Русской Церкви посетил пункт базирования подводных сил Тихоокеанского флота16 сентября 2023 года в ходе Первосвятительского визита в Петропавловскую епархию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил военную базу подводных сил Тихоокеанского флота ВМФ России, сообщает Патриархия.Ru.

Святейшего Владыку сопровождали: губернатор Камчатского края В.В. Солодов; командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал В.А. Дмитриев; управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий; архиепископ Петропавловский и Камчатский Феодор; личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла архимандрит Алексий (Туриков); духовенство Петропавловской епархии.

На территории пункта базирования подводных лодок состоялась встреча Его Святейшества с командованием подводных сил Тихоокеанского флота ВМФ России и личным составом экипажей подводных лодок Тихоокеанского флота.

Предстоятеля Русской Православной Церкви приветствовал командующий подводных сил Тихоокеанского флота вице-адмирал В.А. Дмитриев.

Святейший Патриарх Кирилл обратился с Первосвятительским словом к командованию и личному составу:

«Хотел бы и от себя лично ещё раз сердечно всех вас поблагодарить, призвать на вас благословение Божие, чтобы с помощью Божией вам была не страшна любая вражеская сила, — сказал, в частности, Патриарх Кирилл. — Чтобы здоровье физическое и духовное вас не покидало, чтобы всегда, даже в самый трудный момент своей жизни, вы не сомневались в правильности выбранного вами пути. Ведь вас очень немного, и в этом смысле вы являетесь элитой Вооруженных сил и вообще национальной элитой. Так было всегда, в том числе и в дореволюционной России. Быть военным моряком означало принадлежать к элите. Сейчас это слово нередко неверно интерпретируется, но элита — это лучшие из лучших, на которых лежит совершенно особая ответственность. Пожалуйста, помните о том, что вы несёте особую ответственность за безопасность, а значит, за судьбу нашего Отечества, и пусть Господь укрепляет вас на этом нелегком пути.

Когда становится грустно, когда тяжело на душе, когда, может быть, особенно хочется побыстрее вернуться домой из дальнего плавания, когда испытываешь некую слабость — а от этого никто не застрахован, — в такие минуты, пожалуйста, вспомните и мои слова. Вы — элита наших Вооруженных сил. На вас лежит огромная ответственность по защите Отечества. А такое служение не может быть легким, но оно должно непременно сопровождаться уважением и признательностью всего народа. Которое я и выражаю вам — с полной уверенностью, что под моими словами подпишется большинство граждан России".

Передавая икону святителя Николая Чудотворца для одного из кораблей Тихоокенского флота, Святейший Владыка сказал:

«В память о пребывании здесь хотел бы преподнести образ святителя и чудотворца Николая, покровителя моряков, — для того судна, на которое вы посчитаете правильным этот образ направить.

А каждому, кто сегодня присутствует, хотел бы передать небольшое изображение Спасителя, с моим благословением на обратной стороне. Попрошу сразу после окончания церемонии раздать эти иконочки всем, кто здесь присутствует.

Ещё раз всех вас благодарю и радуюсь возможности встретиться с вами, обратить в ваш адрес слова приветствия и выразить надежду, что никакие обстоятельства не помешают вам достойно исполнить свой долг и до конца нести с честью то служение, которое возложила на вас Родина".

Состоялся торжественный марш моряков подводных сил Тихоокеанского флота ВМФ России.

От лица подводников командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал В.А. Дмитриев преподнес Святейшему Владыке памятный подарок — модель атомной подводной лодки.

Командующий представил Его Святейшеству офицеров подводного флота.

Затем Святейший Патриарх Кирилл в сопровождении командующего посетил атомный подводный ракетный крейсер «Александр Невский».

Русская линия

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Святейший Патриарх Кирилл: «Вы — элита наших Вооруженных сил. На вас лежит огромная ответственность по защите Отечества»
Предстоятель Русской Церкви посетил пункт базирования подводных сил Тихоокеанского флота...

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