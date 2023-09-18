Священный Синод Сербской Православной Церкви глубоко возмущён информационной кампанией, посвящённой целенаправленному уменьшению количества жертв хорватских усташей — православных сербов, а также цыган и евреев, замученных в концентрационном лагере смерти Ясеновац. Заявление Синода по этому поводу опубликовано 14 сентября 2023 года на официальном сайте Сербской Патриархии, передаёт портал «Православная жизнь».

В документе отмечается, что неточное и крайне вредное заявление о жертвах концлагеря было запущено одним из порталов Сараево и подхвачено десятками газет в Хорватии, Боснии и Герцеговине, антисербскими СМИ Черногории, а также недобросовестными журналистами в самой Сербии. Все они стали цитировать давнее высказывание епископа Славонского Йована как новое под заголовками «Сербская Православная Церковь разрушает миф о 700 тысячах сербов, убитых в Ясеноваце».

При этом в Сербской Церкви данное заявление владыки было уже давно опровергнуто как частное, исторически необоснованное мнение. Священный Синод лишил епископа Йована права оглашать свою личную оценку, «зная, что представители некоторых СМИ, традиционно нападающих на Сербскую Православную Церковь и сербский народ, представят отдельное личное мнение как позицию самой Церкви».

«Никакая ложь не может отрицать историческую истину о том, что геноцид был совершён против сербского православного народа в НДХ, а также против наших братьев, евреев и цыган, — отметил Синод СПЦ. — Наша Церковь является многовековой бдительной хранительницей подлинной исторической народной памяти, особенно вечной памяти святых мучеников, исповедников и мучеников „за честный крест и золотую свободу“. К тому же, как правило, она является первой и самой крупной жертвой всякого преследования. За время своего существования она не изменила себе, не изменила Христу и Евангелию, и мы убеждены, что не изменит и впредь».

В Сербской Церкви считают, что установлением исторических фактов должны заниматься учёные, а священники призваны молиться Богу за невинных жертв, сербских и несербских, чтобы многолетние массовые убийства взрослых, стариков и детей, никогда и нигде не повторились, чтобы в народе взращивалась «христианская культура памяти».

Синод обратил внимание общественности на то, что переписывание истории — в данном случае, многократное сокращение числа жертв усташей, — является частью всеобщего процесса, создатели которого «пересматривают и намерены уничтожить все ценности человеческой цивилизации — такие как нация, семья, вера в Бога, родительство, количество полов, а также представление о христианских святых мучениках». Число жертв усташей сокращается в несколько раз для того, чтобы представители «дивного нового мира» сначала оправдали массовых убийц, виновников геноцида, а затем пририсовали им ореол героев, чтобы окончательно подменить ими жертв, подчеркивается в опубликованном документе.

«Таким образом, в медиа-кампаниях, подобных нынешней, чёрное становится белым, добро и зло с невероятной легкостью меняются местами, а ложь навязывается как истина в последней инстанции», — подытожили в Синоде и призвали всех «преклонить колени и помолиться за святых мучеников Ясеноваца, пострадавших только потому, что они были сербами и православными христианами», а лидеров кощунственного по своей сути ревизионизма — покаяться и принести плоды покаяния, публично отрекшись от своих заявлений.

Священный Синод еще раз напомнил, что Ясеновац с находящимся там монастырём св. Иоанна Крестителя, сегодня является исключительной святыней, местом молитвы, местом, где святые мученики Ясеновацкие «призывают, среди прочего, к покаянию и истинному примирению двух христианских народов, православного сербского и римско-католического хорватского».

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