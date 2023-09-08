Митрополит Криворожский Ефрем запретил в служении и публично обвинил своего священника в «пропаганде «русского мира», чем фактически написал на него донос в СБУ…

Митрополит Криворожский и Никопольский Ефрем запретил в служении клирика своей епархии протоиерея Георгия Гладыша «за деятельность, не совместимую с пастырским служением, пропаганду „русского мира“, пророссийскую агитацию, а также за нарушение Постановлений Собора Украинской Православной Церкви от 27 мая 2022 года», сообщает Телеграм-канал «Со своей колокольни».

Какие конкретные действия священника стали причиной для такого строгого прещения и публичных обвинений клирика, не сообщается. Однако, как указывают православные верующие, архиерейский гнев настиг священнослужителя за то, что он продолжил поминать за богослужением Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и отказывался признавать решения Феофаниевского Собора.

Стоит отметить, что отец Георгий Гладыш — человек мужественный. В 2016 году зимой он, рискуя жизнью, бросился в ледяную воду и спас тонущего рыбака. «Вот и сейчас, несмотря на все ужасы войны, он остался верен своей священнической присяге, чего не скажешь о его епархиальном архиерее», — отмечают ведущие Телеграм-канала «Со своей колокольни».

«Обвинение в пропаганде „русского мира“ и „пророссийской агитации“ в реалиях современной Украины — не что иное, как донос в СБУ. Если завтра за отцом Георгием придут и против него будет возбуждено уголовное дело, вина за это ляжет на митрополита Криворожского Ефрема (Кицая), который предал своего священника на расправу», — указывается на канале.

Действительно, действия владыки Ефрема вызывают большие вопросы. С прискорбием приходится констатировать, что наряду со значительным числом православных исповедников в Украинской Православной Церкви, трагические события на Украине выявили немало тех, кто страха ради иудейска и по каким-либо другим причинам забыл о своей христианской совести.

Русская линия