Владимир Путин поклонился мощам преподобного Серафима Саровского и прошёл по Канавке Пресвятой Богородицы в Дивеево

8 сентября 2023 года президент России Владимир Путин, прибывший в Нижегородский край для открытия северного направления Московского скоростного диаметра, участков трассы М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса и южного обхода города Арзамаса, посетил святыни Нижегородской митрополии и поклонился мощам преподобного Серафима Саровского, сообщает сайт Нижегородской епархии.

В городе Арзамас Владимир Путин посетил Воскресенский кафедральный собор и Музей русского патриаршества, расположенный на цокольном этаже храма. В Музее президент ознакомился с презентацией объектов, построенных и воссозданных в рамках программы развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».

В тот же день глава России посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. Президент осмотрел территорию монастыря, побывал в Троицком и Благовещенском соборах, присутствовал на кратком молебне у раки с мощами преподобного Серафима Саровского, а затем прошёл по Святой Канавке.

Владимир Путин подарил обители написанную в XVII веке Феодоровскую икону Божией Матери в металлическом чеканном окладе.

Главу государства сопровождали: полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий и настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря игумения Сергия (Конкова).

На память о визите в Дивеевскую обитель митрополит Георгий и игумения Сергия подарили Владимиру Путину чугунок с городецкой росписью, наполненный сухариками преподобного Серафима Саровского, и икону этого святого.

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