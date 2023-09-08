Государственный Эрмитаж начал процедуру возвращения серебряной гробницы святого благоверного князя Александра Невского в Александро-Невскую лавру, куда вскоре будут торжественно положены мощи святого Покровителя города на Неве. Первую часть серебряного комплекса гробницы, включающего множество элементов, уже отправили в обитель, сообщает ТАСС.

«Сегодня передаётся внешний серебряный саркофаг и внутренний деревянный ковчег. Остальной комплекс гробницы Александра Невского, включающий пятиярусную пирамиду, два подсвечника и две трофейные композиции из оружия и знамён, будет передан после завершения реставрации», — сообщили в пресс-службе музея.

Главная хранительница музейной коллекции Эрмитажа Светлана Адаксина сообщила, что гробницу пока разместят в Благовещенской церкви на втором этаже — там же, где она первоначально была установлена при Императрице Елизавете Петровне, но затем перенесут на её историческое место в Троицком соборе, который в настоящее время находится на реставрации. При этом по её словам, Эрмитаж планирует завершить полную передачу раки Церкви лишь в конце 2024 года.

«В договоре прописаны два этапа. Первый этап передачи — до 1 декабря 2023 года, когда мы должны передать те части, которые сегодня едут, а также подсвечники, трофеи и две иконы. А большая пятиярусная пирамида, которая входит в состав этого „музейного предмета“, сейчас находится на реставрации — по всей видимости, до конца следующего года. Когда реставрация будет закончена, она тоже будет передана в Александро-Невскую лавру, но мы надеемся, что она поместится уже не в Благовещенскую церковь, а в Троицкий собор», — сказала главная хранительница Эрмитажа.

Серебряная гробница для мощей святого Александра Невского в Санкт-Петербурге была изготовлена по указу Императрицы Елизаветы Петровны и находилась первоначально в Благовещенской церкви обители. Однако, после окончания строительства Троицкого собора Александро-Невской лавры, который был построен в царствование Императрицы Екатерины Великой, мощи князя были перенесены вместе с гробницей в этот собор, где они и пребывали до самой революции.

Гробница была перемещена в Эрмитаж в 1920-е годы во время «кампании по изъятию церковных ценностей» советским правительством. Гробница была вскрыта большевиками, мощи Невского князя были переданы в Музей религии и атеизма (они были возвращены из запасников музея в Троицкий собор Лавры только в 1989 году), а гробницу хотели отправить на переплавку. Однако, тогдашние руководители Эрмитажа и Русского музея обратились к правительству СССР, объясняя, что надгробие — памятник искусства, первое ювелирное изделие из серебра в России, шедевр. Чтобы спасти гробницу, Эрмитаж взамен отдал часть дублетов серебряных монет из своей коллекции.

Русская линия