В 82-ю годовщину начала блокады духовенство Санкт-Петербургской митрополии приняло участие в мемориальных торжествах на Пискаревском кладбище…

В Санкт-Петербурге помолились об упокоении всех погибших в годы блокады Ленинграда

8 сентября 2023 года, в 82-ю годовщину начала блокады Ленинграда, на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась церемония возложения венков и цветов к монументу Матери-Родины, сообщает сайт Санкт-Петербургской митрополии.

В церемонии приняла участие делегация Санкт-Петербургской епархии во главе с наместником Александро-Невской лавры епископом Кронштадтским Вениамином. В колонне шли благочинные, настоятели и клирики храмов, насельники монастыря.

У монумента Матери-Родины священнослужители пропели «Вечную память» погибшим в годы блокады и возложили венок с крестом из белых роз.

В церемонии приняли участие полпред президента РФ Александр Гуцан, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Заксобрания Александр Бельский, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, депутаты петербургского парламента и Госдумы, представители ветеранских организаций, горожане.

В тот же день были возложены цветы к захоронениям на Серафимовском мемориальном кладбище, Невском воинском кладбище «Журавли» и у Арки Победы в Красном Селе.

8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда замкнулось вражеское кольцо. На Пискаревском кладбище покоятся более 490 тысяч жертв войны и блокады.

Русская линия