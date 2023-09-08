Митрополит Овручский Виссарион: «Чувствую, что у меня будет возможность защищать Истину, Христову Церковь в суде»

Митрополит Овручский и Коростенский Виссарион обратился к священникам, монашествующим и мирянам Овручской епархии Украинской Православной Церкви в связи с вручением ему со стороны украинских спецслужб обвинения в мнимом «разжигании национальной и религиозной розни», сообщает портал «Православная жизнь».

Как отметил архиерей, перед посвящением в священный сан он перед Крестом и Евангелием принимал присягу быть верным Церкви, Глава которой Господь Иисус Христос.

«В присяге говорится, что я обязуюсь распространять учение Христа, оберегая верных от ересей и расколов. Под последними понимаем в Украине тех христиан, которые отошли от законной Церкви Христа и создали самочинно свои религиозные организации», — пояснил митрополит Виссарион.

Он добавил, что при епископской хиротонии давал обещание «паству по обычаю Апостол посещати и назирати: како пребывают вернии в вере и во исправлении дел благих, а найпаче иерее, и смотрити с прилежанием, учити и запрещати, дабы расколы, суеверия и ереси не умножалися, и дабы противнии христианскому благочестию и благонравию обычаи не повреждали христианского жития».

«Миссионерство — моя со священниками обязанность, позволяет нам это и Конституция Украины (ст.35)», — подчеркнул митрополит Виссарион.

Архиерей отметил, что уже более 30 лет служит Церкви Христовой и никогда не предавал Её: ни раньше, когда «некоторые властные структуры вразумляли перейти в „филаретовскую“ церковь», ни теперь, когда предлагают идти «в ПЦУшную».

По словам владыки, именно после его отказа сменить юрисдикцию начались в его адрес «разные притеснения»: угрозы, рейдерские захваты храмов, изъятия богослужебной литературы, брошюр и миссионерских листовок. Некоторые послания архиерея были переданы в институт философии им. Г. Сковороды НАН Украины для «богословской» экспертизы. Экспертная группа во главе с профессором А. Саганом назвала, в частности, Рождественское послание Овручской пастве 2017 года «не религиозным, а политико-пропагандистским продуктом», чем немало удивила митрополита Виссариона, поскольку в тексте говорилось о празднике, крестных ходах и что Украинская Православная Церковь во всех испытаниях остаётся со своим народом.

31 августа 2023 года архиерей получил Обвинительный акт по ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 161 УК Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

«Чувствую, что у меня будет возможность защищать Истину, Христову Церковь в суде. У святых нашей Святой Церкви прошу молитв и благословений», — заключил митрополит Виссарион.

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