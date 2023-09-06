Курильская епархия объявила сбор средств на установку памятника святителю Николаю Японскому
Монумент планируется установить на территории Воскресенского собора города Южно-Сахалинска…
По благословению архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Никанора на территории Воскресенского собора города Южно-Сахалинска к 30-летию Южно-Сахалинской и Курильской епархии планируется установка памятника покровителю Сахалина и Курил — святому равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому, сообщает официальный сайт Курильской епархии.
В Санкт-Петербургских мастерских Людмилы Клишевич скульптор Марина Минц уже начала первые работы по созданию памятника.
6 сентября 2023 года мастерские посетил секретарь епархии, настоятель Воскресенского собора Южно-Сахалинска иеромонах Аполлинарий (Обухов). В ходе визита священник ознакомился с разработанной художницей моделью памятника. Были согласованы корректировки в композиционное решение, определены габариты всех элементов и материалы изготовления скульптуры.
В настоящее время Курильская епархия продолжает сбор средств для установки памятника. В Епархиальной управлении просят жителей Сахалина и Курил, общественные организации, а также гостей островного региона и всех неравнодушных россиян поддержать инициативу прихожан Воскресенского собора по установке памятника.
Пожертвования можно направлять по следующим реквизитам:
Местная православная религиозная организация Приход Воскресения Христова Южно-Сахалинской и Курильской Епархии