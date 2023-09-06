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Сводка новостей от 6 сентября 2023

Курильская епархия объявила сбор средств на установку памятника святителю Николаю Японскому
Монумент планируется установить на территории Воскресенского собора города Южно-Сахалинска…

Святитель Николай ЯпонскийПо благословению архиепископа Южно-Сахалинского и Курильского Никанора на территории Воскресенского собора города Южно-Сахалинска к 30-летию Южно-Сахалинской и Курильской епархии планируется установка памятника покровителю Сахалина и Курил — святому равноапостольному Николаю, архиепископу Японскому, сообщает официальный сайт Курильской епархии.

В Санкт-Петербургских мастерских Людмилы Клишевич скульптор Марина Минц уже начала первые работы по созданию памятника.

6 сентября 2023 года мастерские посетил секретарь епархии, настоятель Воскресенского собора Южно-Сахалинска иеромонах Аполлинарий (Обухов). В ходе визита священник ознакомился с разработанной художницей моделью памятника. Были согласованы корректировки в композиционное решение, определены габариты всех элементов и материалы изготовления скульптуры.

В настоящее время Курильская епархия продолжает сбор средств для установки памятника. В Епархиальной управлении просят жителей Сахалина и Курил, общественные организации, а также гостей островного региона и всех неравнодушных россиян поддержать инициативу прихожан Воскресенского собора по установке памятника.

Пожертвования можно направлять по следующим реквизитам:

Местная православная религиозная организация Приход Воскресения Христова Южно-Сахалинской и Курильской Епархии

ИНН/КПП 6 501 084 348/650101001, р/сч. 40 703 810 100 029 997 056, БИК 46 401 772, Кор/сч 30 101 810 300 000 002 048

Банк «ИТУРУП» (ООО) г. Южно-Сахалинск (наименование платежа: пожертвование на уставную деятельность).

Также пожертвование можно осуществить в верхней или нижней лавке Воскресенского собора.

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Курильская епархия объявила сбор средств на установку памятника святителю Николаю Японскому
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