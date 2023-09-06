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Сводка новостей от 6 сентября 2023

Отошёл ко Господу глава Оренбургской митрополии митрополит Вениамин
Временное управление Оренбургской епархией поручено митрополиту Казанскому Кириллу…

Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин6 сентября 2023 года, на 70-м году жизни, отошёл ко Господу глава Оренбургской митрополии митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин, сообщает Патриархия.Ru.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил совершить погребение новопреставленного владыки Вениамина в Николо-Угрешском ставропигиалном мужском монастыре, наместником которого митрополит Вениамин был в течение 18 лет.

Временное управление Оренбургской епархией поручено митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу.

Митрополит Вениамин (в миру Зарицкий Владимир Николаевич) родился 12 сентября 1953 г. в с. Стодульцы Жмеринского р-на Винницкой обл. Украины в семье рабочего.

В 1970 г. окончил Луко-Барскую среднюю школу, затем работал рабочим в строительном тресте.

С 1973 г. — рабочий в Троице-Сергиевой лавре, в том же году стал иподиаконом еп. Рязанского Симона (Новикова), с 1974 г. исполнял послушание чтеца в Успенском соборе г. Кинешма Ивановской области.

30 марта 1975 г. рукоположен во диакона, 6 апреля — во иерея, служил в Преображенском кафедральном соборе г. Иваново, затем настоятелем Знаменской церкви с. Красное Палехского р-на Ивановской обл.

27 мая 1977 г. архимандритом Амвросием (Щуровым) пострижен в монашество.

16 декабря 1977 г. принят в клир Орловской епархии, назначен настоятелем церкви Рождества Христова в г. Болхове Орловской обл.

С 3 октября 1978 г. — настоятель Никольской церкви в пос. Кромы Орловской обл.

25 марта 1982 г. возведен в сан игумена.

В 1985 г. окончил Московскую духовную семинарию.

В 1987 г. назначен секретарем Орловского епархиального управления, 6 июня того же года возведен в сан архимандрита, 7 июля назначен настоятелем Никитского кафедрального собора г. Орла.

С 1 января 1989 г. исполнял послушание эконома-строителя Иоанно-Богословского монастыря Рязанской епархии. 11 декабря 1990 г. командирован для служения в Николо-Угрешский монастырь.

12 июня 1992 г. назначен наместником Николо-Угрешского монастыря. В 1999—2010 гг. — ректор Николо-Угрешской семинарии.

В 2002 г. окончил Московскую духовную академию, защитил на кафедре нравственного богословия дипломную работу на тему «Жизнь и труды митрополита Московского и Коломенского Макария (Невского)».

14 августа 2003 г. в Храме Христа Спасителя в Москве хиротонисан во епископа Люберецкого, викария Московской епархии.

Решением Священного Синода от 31 мая 2010 г. (журнал № 40) назначен епископом Пензенским и Кузнецким с освобождением от должности наместника Николо-Угрешского монастыря.

Решением Священного Синода от 6 октября 2010 г. (журнал № 105) назначен ректором Пензенской духовной семинарии.

Решением Священного Синода от 27−28 декабря 2011 г. (журнал № 169) утвержден в должности настоятеля (священноархимандрита) Нижнеломовского Казанского Богородицкого мужского монастыря с. Норовка Пензенской обл.

Решением Священного Синода от 26 июля 2012 г. (журнал № 64) присвоен титул «Пензенский и Нижнеломовский», назначен главой новообразованной Пензенской митрополии.

С июля 2012 г. по август 2013 г. временно управлял Сердобской епархией (Пензенская митрополия).

1 августа 2012 г. возведен в сан митрополита.

Решением Священного Синода от 25 декабря 2013 г. (журнал № 126) назначен Преосвященным Рязанским и Михайловским.

Решением Священного Синода от 19 марта 2014 г. (журнал № 23) утвержден в должности священноархимандрита Свято-Троицкого мужского монастыря г. Рязани.

Решением Священного Синода от 30 мая 2014 г. (журнал № 35) поручено временное управление Скопинской епархией. Также решением Синода освобожден (журнал № 51) от должности ректора Пензенской духовной семинарии.

Решением Священного Синода от 22 октября 2015 г. (журнал № 62) назначен Преосвященным Оренбургским и Саракташским, главой Оренбургской митрополии.

Решением Священного Синода от 4 мая 2017 г. (журнал № 43) утвержден в должности священноархимандрита Димитриевского мужского монастыря г. Оренбурга.

С декабря 2017 г. по март 2018 г. ― временно исполняющий обязанности ректора Оренбургской духовной семинарии.

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