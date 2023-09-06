Скоропостижно скончался эксперт Госэтнополитики Украины, который обосновал для украинских властей необходимость гонений на УПЦ…

6 сентября 2023 года на 70-м году жизни в Киеве скоропостижно скончался украинский религиовед и эксперт Госэтнополитики Игорь Козловский, который поставил свою подпись под экспертным заключением, давшем основание украинским властям усилить гонения на Украинскую Православную Церковь. О кончине Козловского сообщила другая сотрудница ГЭСС Людмила Филипович, передаёт СПЖ.

«Сегодня ночью из-за сердечного приступа ушёл от нас в другие миры Игорь Козловский», — написала Филипович.

Козловский был старшим научным сотрудником отделения религиоведения Института философии имени Г. С. Сковороды НАН Украины, кандидатом исторических наук. Его имя стоит первым номером в документе Госэтнополитики «Заключение религиоведческой экспертизы Устава об управлении Украинской Православной Церкви на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом», на основе которого на УПЦ была обрушена новая волна репрессий государства.

Теперь Козловскому придётся дать ответ за своё заключение на Страшном Суде Божием.

Русская линия