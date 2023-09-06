Митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим стал едва ли ни единственным архиереем Элладской Православной Церкви, который призвал свою паству в связи с началом церковного новолетия усилить свои молитву за гонимых на Украине верующих и духовенство Украинской Православной Церкви. О призыве владыки сообщает Gorthodox.com.

В послании митрополита Серафима, которое зачитывалось 3 сентября на приходах Кифирской епархии, указывается, что епископы, священники и миряне канонической Украинской Православной Церкви во главе с Предстоятелем митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием сегодня не имеют возможности «свободно и без всяких гонений и преследований совершать богослужения и исполнять христианские обязанности».

Митрополит Серафим уже не в первый раз выражает поддержку украинским верующим. В марте он призвал все Поместные Православные Церкви осудить гонения на монашествующих Киево-Печерской Лавры. Как отметил владыка, святые места Лавры, которая живёт, процветает и духовно сияет уже десять веков, были возрождены и восстановлены в последнее время силами 200 насельников. Однако украинские чиновники решили изгнать их из обители.

«Скорбь и рыдания подобают в этом удручающем и низменном случае», — подчеркнул митрополит Кифирский и Антикифирский Серафим.

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