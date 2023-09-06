В Бразилии католический архиепископ Лондрины Геремиас Штайнмец причастил мусульманского шейха, потому что «он был другом кардинала»…

Архиепископ Лондрины Геремиас Штайнмец причастил мусульманского шейха на заупокойной мессе кардинала Джеральдо Маджеллы Агнеллу, который умер 26 августа 2023 года в возрасте 89 лет. Инцидент вызвал негодование у многих католиков, и прелат опубликовал на сайте архиепископии объяснение произошедшего, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на информационное агентство CNA.

Некоторые верующие-католики в социальных сетях задавались вопросом, как архиепископ мог причащать мусульманского шейха, и жёстко раскритиковали прелата за это вопиющее нарушение.

Траурная месса была совершена 28 августа в соборе Лондрины. За богослужением архиепископ Геремиас Штайнмец преподал облатку шейху Ахмаду Салеху Махайри из мечети Рей Файсал.

В объяснении, опубликованном 30 августа, бразильский католический епископ сообщил, что шейх знал кардинала Агнеллу с 1980-х годов «как друга, и был опечален похоронами другого друга». «Шейх — известный человек в различных сферах общества и поддерживает уважительные отношения с Католической церковью», — заявил архиепископ Геремиас.

«Он также был другом другого архиепископа Лондрины, покойного Альбано Каваллина, с которым у него были близкие отношения. Как друг он участвовал в евхаристическом богослужении и, встав в очередь к причастию, принял Тело Христово», — пояснил Штейнмец, очевидно, полагая, что аргументы вполне приемлемы с точки зрения католического учения о Евхаристии.

«На кадрах трансляции святой мессы видно, как шейх Махайри принимает Евхаристию из моих рук, но не видно, как он её потребляет. Учитывая последствия этих изображений, я попросил генерального викария архиепархии Лондрины отца Рафаэля Солано поговорить с шейхом, чтобы прояснить ситуацию», — продолжил архиепископ.

Затем Штайнмец отметил, что шейх «глубоко сожалел о случившемся, поскольку он не хотел проявлять неуважение к Католической церкви». Он сказал викарию, что после принятия в руки Святых Даров «он подошёл к своей скамье, сел и принял Евхаристию». По его словам, архиепископ Альбано объяснил ему много лет назад, что Евхаристия — это «Тело Иисуса, считающегося пророком ислама», как это отмечено в документе Второго Ватиканского собора Nostra Aetate («В наше время») об отношениях между Католической церковью и нехристианскими религиями.

После этого объяснения прелат посчитал эти спорные моменты «проясненными» и процитировал некоторые отрывки из документа Desiderio Desideravi, который папа Франциск опубликовал в 2022 году и в котором речь идет о «литургическом формировании народа Божия».

Архиепископ Лондрины процитировал параграф № 6 текста, в котором папа Римский утверждает: «Каждый раз, когда мы идем на мессу, первая причина состоит в том, что нас влечет туда Его желание. С нашей стороны, возможным ответом — который также является самым требовательным аскетизмом — является, как всегда, подчинение этой любви, позволение Ему увлечь нас».

Далее Штейнмец сослался на параграф № 65, который завершает документ папы Франциска и гласит: «Давайте оставим нашу полемику, чтобы вместе выслушать то, что Дух говорит Церкви. Давайте беречь наше общение. Будем и дальше удивляться красоте Литургии. Нам дана Пасхальная Тайна. Давайте позволим себе охватить желание, чтобы Господь и дальше вкушал Свою Пасху вместе с нами. Все это под взором Марии, Матери Церкви».

Между тем, канон 844 Кодекса канонического права Католической церкви предельно четко устанавливает, что «католические служители законно совершают таинства только среди верующих католиков».

В параграфе № 1355 Катехизиса Католической церкви говорится: «В Причастии, которому предшествуют молитва Господня и преломление хлеба, верующие получают „Хлеб небесный“ и „Чашу спасения“, Тело и Кровь Христа, принесшего Себя „за жизнь мира“ (Ин 6:51)».

Далее в тексте цитируется святой мученик Иустин Философ: «Мы называем эту пищу Евхаристией, и никто не может принимать в ней участие, пока не поверит, что-то, чему мы учим, истинно, не примет крещение для прощения грехов и нового рождения и не будет жить в соблюдении того, чему учил Христос».

Последуют ли со стороны Ватикана какие-то санкции в адрес прелата в связи со скандалом, неизвестно.

Русская линия