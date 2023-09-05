Почти две трети (свыше 64%) священнослужителей Англиканской церкви считают, что Великобритания уже не христианская страна. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, в котором приняли участие 1200 прелатов, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

Только четверть респондентов (24,2%) ответили утвердительно на вопрос, можно ли назвать Британию христианской страной. Более 64% заявили, что страну можно назвать христианской, «но только исторически, а не в настоящее время». 9,2% ответили — нет.

Согласно данным переписи населения 2021 года, доля людей, считающих себя христианами в Англии и Уэльсе, где проживают 89% всего населения Соединенного Королевства, впервые за время ведения статистики составила менее половины всех жителей — 27,6 млн человек (или 46,2%). 3,9 млн человек, или 6,5% населения страны (63,33 млн), являются последователями ислама.

При этом значительно увеличилось число тех, кто говорит, что у них «нет религии». С 2001 года число таких людей выросло втрое и составило 37,5%, указывает издание.

По словам заведующей кафедрой теологии и религиоведения Королевского колледжа Лондона профессора Линды Вудхед, в настоящее время «чрезвычайно важно услышать точку зрения духовенства». «Тем более что такие исследования очень сложно проводить», — добавила она.

Как сообщалось ранее, англиканское сообщество, которое объединяет 42 поместные церкви по всему миру, было расколото решением Церкви Англии благословлять «однополые браки». После такого решения в феврале Генерального синода Церкви Англии архиепископы 10 национальных англиканских церквей объявили, что больше не признают авторитет главы церкви архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби. Таким образом, Англиканская церковь, как считают они, лишила себя права считаться Церковью-Матерью для других членов сообщества. Принятое в Великобритании решение противоречит убеждениям христиан из стран Глобального Юга, «население которых составляет большую часть глобальной [англиканской] паствы», отмечается в сообщении.

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