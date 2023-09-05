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Сводка новостей от 5 сентября 2023

Волк в овечьей шкуре
В список сетевых лжесвященников включен изверженный из сана клирик Коломенской епархии, именующий себя «епископом Коломенским Амвросием»…

Лже-епископ Амвросий ТимротСписок сетевых лжесвященников, размещенный на официальном сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в разделе «Борьба со злоупотреблениями в сети Интернет», дополнен именем бывшего клирика Коломенской епархии Дмитрия Александровича Тимрота, бывшего ранее иеромонахом Амвросием, сообщает Патриархия.Ru.

В соответствии с принятым решением Епархиального суда Коломенской епархии от 10 марта 2023 года запрещённый клирик Коломенской епархии иеромонах Амвросий с 27 июня с.г. является изверженным из священного сана. При этом Д.А. Тимрот продолжает позиционировать себя священнослужителем, представляясь «епископом Коломенским Амвросием».

Выступления бывшего клирика публикуются на YouTube-канале «Вертоград». В связи с этим в Русской Православной Церкви сочли нужным довести до сведения верующих, что данный человек не только не является епископом, но даже и священнослужителем. Будьте осторожны!

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